Pedro Sánchez condena “con rotundidad” el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela

El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha condenado este domingo “con rotundidad” el ataque perpetrado por Estados Unidos sobre Venezuela y ha reiterado su defensa del derecho internacional.
En una carta a los militantes del PSOE para felicitarles el nuevo año, Sánchez reivindica la importancia de “contar con un Gobierno en España que abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos”.
El secretario general de los socialistas también ha condenado “el sufrimiento” de los pueblos de Ucrania y Palestina durante este pasado 2025, al tiempo que ha insistido en que mantiene “firme” sus convicciones y afronta 2026 “cargado de energía, nuevas políticas y la ambición de siempre”.
En diferentes mensajes publicados ayer en la red social X tras el ataque estadounidense, Sánchez anunció que España no reconocería la intervención de Estados Unidos sobre Venezuela porque la operación “viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”.
El jefe del Ejecutivo recalcó también que España no reconocerá esa intervención llevada a cabo por la Administración de Donald Trump, como tampoco reconoció al régimen de Maduro.
Por la mañana, Sánchez había realizado un llamamiento a la desescalada y la responsabilidad y había informado de que la embajada y los consulados españoles en Venezuela estaban operativos, al tiempo que incidía en la obligación de respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.
