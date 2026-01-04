Pedro Sánchez condena “con rotundidad” el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela

El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha condenado este domingo “con rotundidad” el ataque perpetrado por Estados Unidos sobre Venezuela y ha reiterado su defensa del derecho internacional.

En una carta a los militantes del PSOE para felicitarles el nuevo año, Sánchez reivindica la importancia de “contar con un Gobierno en España que abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos”.

El secretario general de los socialistas también ha condenado “el sufrimiento” de los pueblos de Ucrania y Palestina durante este pasado 2025, al tiempo que ha insistido en que mantiene “firme” sus convicciones y afronta 2026 “cargado de energía, nuevas políticas y la ambición de siempre”.

En diferentes mensajes publicados ayer en la red social X tras el ataque estadounidense, Sánchez anunció que España no reconocería la intervención de Estados Unidos sobre Venezuela porque la operación “viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”.

El jefe del Ejecutivo recalcó también que España no reconocerá esa intervención llevada a cabo por la Administración de Donald Trump, como tampoco reconoció al régimen de Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país. (EFE)

Por la mañana, Sánchez había realizado un llamamiento a la desescalada y la responsabilidad y había informado de que la embajada y los consulados españoles en Venezuela estaban operativos, al tiempo que incidía en la obligación de respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE