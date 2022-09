Un nuevo video se ha hecho viral en las redes sociales luego de que se difundiera la grabación de un hombre expulsando a otras personas de su casa. El caso sucedió en Murcia, España.

En la grabación, que fue subida a Twitter, aparece una persona con un palo en la mano mientras habla con otros. El medio español The Mallorca Files investigó la noticia y reportó lo ocurrido.

Victor sería el nombre del dueño de la casa. Según lo que contó el hombre a ese noticiero, se fue de viaje con su esposa e hija unos días a la playa. Al llegar encontró que su cerradura no funcionaba y los vecinos le avisaron que el hogar había sido ocupado por otras personas.

El hombre decidió entonces llevar a su familia a otra casa de unos allegados y pasar la noche allí. Al día siguiente regresó junto con dos amigos y con palos, sacaron a los invasores.

”En ningún momento usamos los palos con intención de amenaza, no los levantamos, no utilizamos ninguna palabra malsonante, ningún insulto, ninguna amenaza, ningún acto de violencia. Sí que teníamos esos palos porque no sabíamos qué nos íbamos a encontrar”, expresó Victor en diálogo con el mismo medio.

Cuando Victor y sus amigos llegaron a la casa, la abrieron a la fuerza y descubrieron a los invasores disfrutando en una piscina. Por esta razón, en el video, aparecen con trajes de baño y con poca ropa.

De acuerdo al afectado, las personas que tomaron su vivienda ya la estaban amoblando y acomodando a su gusto. La noticia ha causado miles de comentarios a favor y en contra en redes sociales.

El video tiene más de 900 mil reproducciones en redes. (Foto: Twitter, @MIGUEL96867489).

El video

Tras la difusión de la grabación, Victor se ha hecho conocido en España por su firmeza a la hora de tratar a los ocupantes. Este problema es común en el país ibérico, por lo que muchos se sintieron identificados.

En el mismo noticiero, el hombre aseguró que la familia invasora no ocupó su casa por necesidad, sino porque les gustaba. Según lo que dijo, en la vivienda habían dos colchones nuevos con tendidos y cobijas de buena calidad. Además, habrían comprado una piscina de 100 euros.

”No entraron con la intención de destrozar la casa, sino con la intención de disfrutar de una vivienda de más alto nivel a la que puedan estar acostumbrados”, afirmó.

Tras la polémica, hizo un video de seis minutos en el que mostró el estado de su hogar después de la invasión. El hombre asegura que pensaron que era una casa del banco, ya que está siendo remodelada en estos instantes.