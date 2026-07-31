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Resumen

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Grupos de inmigrantes empiezan a volver a su país por la frontera del Tarajal en Ceuta este viernes. Foto: EFE/ Reduan Dris
Grupos de inmigrantes empiezan a volver a su país por la frontera del Tarajal en Ceuta este viernes. Foto: EFE/ Reduan Dris
/ Reduan Dris
Por Agencia EFE

El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende ya a 43, informaron a EFE fuentes policiales.

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