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El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, saluda con la mano al llegar para ser interrogado por un juez en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias, en el Juzgado de Madrid el 17 de junio de 2026. (Foto de Thomas COEX / AFP)
El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, saluda con la mano al llegar para ser interrogado por un juez en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias, en el Juzgado de Madrid el 17 de junio de 2026. (Foto de Thomas COEX / AFP)
/ THOMAS COEX
Por Juan Luis Del Campo

El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien lideró la nación ibérica entre el 2004 y el 2011, compareció el miércoles 17 ante un juzgado en Madrid bajo investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental en relación con el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

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