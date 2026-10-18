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Mike Huckabee pidió una investigación exhaustiva y el enjuiciamiento de los responsables del ataque contra la fotoperiodista Heidi Levine. (Foto: Ahmad Gharabli / AFP)
Mike Huckabee pidió una investigación exhaustiva y el enjuiciamiento de los responsables del ataque contra la fotoperiodista Heidi Levine. (Foto: Ahmad Gharabli / AFP)
Por Agencia EFE

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, aseguró en las últimas horas que la turba colona que apalizó brutalmente el viernes a Heidi Levine, fotógrafa estadounidense del Washington Post, debería ser castigada con “años de prisión” e informó de que han pedido que se abra una “investigación completa”.

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