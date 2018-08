El gobierno de Estados Unidos evalúa enviar a la prisión militar en Guantánamo a algunos prisioneros del Estado Islámico (EI), incluyendo a dos británicos que participaron en decapitaciones conocidos como los "Beatles", informó el jueves la cadena NBC.

La prisión podría ser usada para encerrar indefinidamente a un número de militantes del Estado Islámico de "alto valor" capturados en Iraq y Siria, y enviar a otros detenidos de menor relevancia que no son aceptados por sus gobiernos a una cárcel controlada por iraquíes, informó NBC, en base a declaraciones de funcionarios estadounidenses y diplomáticos europeos bajo anonimato.

Según NBC, entre los que se evalúa transferir a Guatánamo están Alexanda Amon Kotey y El Shafee el-Sheikh, dos sobrevivientes de una unidad del Estado Islámico formada por cuatro hombres que secuestró, torturó y decapitó a periodistas extranjeros.

Los prisioneros han sido llamados "The Beatles" por su procedencia británica, donde sus casos han causado controversia. Según algunos informes que no han sido confirmados, la nacionalidad británica les había sido retirada antes de su captura, por lo que el gobierno del Reino Unido no ha hecho esfuerzos por obtener su extradición.

El Shafee el-Sheikh y Alexanda Kotey. | Foto: AFP El Shafee el-Sheikh y Alexanda Kotey. | Foto: AFP

Trasladar yihadistas recién capturados a Guantánamo marcaría un cambio en la política de Estados Unidos. Después de haber llegado a 780 detenidos, la instalación no ha recibido nuevos prisioneros desde el 2008.

La mayoría de los prisioneros han sido liberados, reduciendo su número total a 40. Entre ellos, hay varias figuras de Al Qaeda acusadas de colaborar en los ataques del 11 de setiembre del 2001 y otros.

Una portavoz del ejército estadounidense, Sarah Higgins, negó las informaciones: "No hay nadie identificado para ser transferido a Guantánamo en este momento".

"El centro de detención en la Bahía de Guantánamo es una opción para la detención prolongada de combatientes enemigos. Otras opciones incluyen la transferencia a aliados extranjeros y el enjuiciamiento en los tribunales estadounidenses", agregó.

Fuente: AFP