Seis nuevas mujeres denunciaron por acoso y agresión sexual al presidente de la cadena televisiva CBS, Leslie Moonves, tornando cada vez más probable su próxima partida.



El periodista Ronan Farrow reveló el domingo en un artículo en la revista The New Yorker que las seis mujeres acusan a Moonves, de 68 años, de haberlas acosado o agredido entre los años '90 y la década del 2000. Hablan de una felación forzada y violencias.



Son acusaciones más graves que las de otras seis mujeres que a fines de julio ya lo habían acusado, en las páginas de The New Yorker, de manosearlas o besarlas por la fuerza.



Una de ellas, Phyllis Golden-Gottlieb, presentó el año pasado una queja ante la policía de Los Angeles, que la consideró creíble pero decidió no inculpar a Moonves porque la supuesta agresión habría ocurrido a fines de los años '90 y por ende el delito prescribió, dijo Farrow.



Golden-Gottlieb dice que Moonves le obligó a practicarle sexo oral y luego la empujó violentamente contra una pared.

The New Yorker asegura que Moonves admitió en un comunicado que mantuvo encuentros con tres de las mujeres, pero que fueron consensuados y tuvieron lugar antes de su llegada a CBS.



Moonves negocia actualmente su partida del cargo, según informó la prensa estadounidense.



La cadena financiera CNBC asegura que el acuerdo pondría fin al reino de 15 años de Moonves en CBS, así como al litigio que enfrenta a la dirección del canal y la familia Redstone, que controla el 80% de los derechos de voto de la cadena.



Redstone, que quería fusionar a CBS con el grupo Viacom ,que la familia también controla, demandó a CBS ante la justicia, acusándola de querer diluir sus derechos de voto a solo 20%.



Si no llegan a un acuerdo, el proceso sobre este litigio debe comenzar el 3 de octubre en una corte del estado de Delaware.



Las discusiones sobre la partida de Moonves tornan en gran parte sobre la indemnización que cobraría el ejecutivo, celebrado en Wall Street por haber transformado a CBS en la cadena más popular de Estados Unidos.



Hay rumores de que Moonves podría recibir 100 millones de dólares en acciones.



Aunque su contrato prevé una indemnización de partida de 180 millones de dólares, el presidente de la cadena podría dejar su cargo sin recibir nada. Todo depende de los resultados de una investigación sobre las acusaciones de la New Yorker, indicó CNBC, citando fuentes cercanas a la negociación.



Una de sus acusadoras, Jessica Pallingston, dijo a la revista que pagarle una indemnización sería "completamente repugnante"

Fuente: AFP