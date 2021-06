Una madre decidió hacerse pasar por su hija de 13 años para infiltrarse en su clase de séptimo grado a modo de experimento social, donde comprobaría la seguridad en una escuela secundaria del distrito Escolar Independiente de San Elizario, en Texas (Estados Unidos). La mujer filmó todo el proceso para lograr entrar al centro educativo y su “misión” despertó preocupaciones en algunos padres de familia.

Se trata de Casey García, una madre de 30 años, quien se disfrazó para aparentar el físico de su adolescente hija. En un video subido a YouTube por ella misma, mostró que se tiñó el cabello, bronceó la piel y vistió con prendas juveniles.

La razón, según Casey García, fue dejar clara la falta de seguridad del colegio. “Necesitamos mayor seguridad en nuestras escuelas”, indicó con cierto tono de seriedad.

Tras mimetizarse, García acudió al instituto encapuchada y entró sin encontrarse ningún problema. Una vez dentro dio el número de identificación de la escuela de su hija.

La mujer aseguró que en los pasadizo del centro educativo la saludaron e incluso le hicieron un cumplido por la mochila que llevaba puesta; además, detalló que pidió ayuda para ubicar el salón de clases.

Al ingresar a la clase de matemáticas, tomó apuntes de la misma sin recibir ninguna observación que delatara su verdadera identidad.

La mujer se quedó en el colegio y acudió a la cafetería para el almuerzo a fin de retomar las clases posteriores. Hacía el final del día, García contó que finalmente fue descubierta por una maestra que le pidió que se quedará después de la lección.

“Ella me miró y me dijo: ‘tu no eres Julie’. Me quité la mascarilla con las gafas y le dije que no lo era, soy su mamá. Dije que era para un experimento social”, indicó.

En el video publicado en YouTube, Casey contó: “He estado aquí todo el día, cara a cara con los profesores. ¿Parezco un estudiante de séptimo grado? Es impresionante que no se hayan dado cuenta.”

Casey también afirmó que teme por la seguridad de su hija. “Les digo que ahora mismo necesitamos una mayor seguridad en nuestras escuelas, esto es lo que he tratado de demostrar”, afirmó.

Detenida

Pese a que el experimento social no fue con malicia, a los días siguientes, la policía local acudió a la casa de García para arrestarla por cargos de allanamiento de morada y alteración de registros gubernamentales.

Sin embargo, ese mismo día fue puesta en libertad bajo fianza. De lado y tras viralizarse la infiltración de la joven madre, el superintendente del distrito escolar de San Elizario emitió una declaración a los padres de la casa educativa.

En esa reconoció que “hubo una brecha en la seguridad” y que “las medidas de seguridad están siendo revisadas y evaluadas”. Tras lo ocurrido, muchos padres expresaron su preocupación en la caja de comentarios del video publicado.

