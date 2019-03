8M EN VIVO: Huelga feminista y cientos de marchas en España por el Día de la Mujer

Con una huelga y cientos de marchas en toda España, el movimiento feminista espera repetir este viernes el éxito del año pasado con motivo del Día Internacional de la Mujer, y seguir impulsando una causa convertida en batalla política, a siete semanas de las legislativas del 28 de abril.

"Si paramos nosotras, se para el mundo". Con este lema, los grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, han convocado paros de dos horas por turno, mientras que los minoritarios, como CGT y CNT, llaman a una huelga de 24 horas.

Por la tarde están previstas cientos de marchas y concentraciones en ciudades y pueblos de toda España. Varias ministras participarán en la de Madrid, a partir de las 19H00 (18H00 GMT).

El objetivo es repetir el histórico éxito del año pasado, cuando millones de personas participaron en una inédita huelga feminista y en las marchas del 8 de marzo en España.

Desde entonces ha habido un cambio de gobierno, materializado en un gabinete socialista con más mujeres que hombres, y el feminismo, desde distintos enfoques, se ha consolidado como un tema político de primer orden.

Sin embargo, el país acusa una brecha salarial del 14,2% entre hombres y mujeres (dos puntos por debajo de la media europea) y la violencia machista sigue matando a mujeres: 47 el año pasado, y al menos 975 en total desde 2003.

"Hace falta que a las mujeres se nos vea, porque hay mucho trabajo que hacer todavía" y "el poder real no está en las mujeres", dijo en la televisión pública la conservadora Ana Pastor, presidenta de la cámara baja del Parlamento.

"Queremos una España feminista. Porque solo desde el feminismo acabaremos con la violencia machista y lograremos la igualdad real. Solo desde el feminismo alcanzaremos una democracia plena", tuiteó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha apostado de lleno por esta causa para continuar en el poder.

- Disensiones entre partidos -

Grandes personalidades se incorporaron a la huelga, como la alcaldesa de Madrid, la izquierdista Manuela Carmena, la periodista Pepa Bueno, presentadora matinal de la radio Cadena SER, o las reporteras del diario El País.

El tema era omnipresente en el debate público, y numerosas instituciones se pronunciaron esta semana en favor de la causa feminista, ya sea en el mundo mediático, científico, político, judicial o laboral. La Policía Nacional anunció la elaboración de una "guía de lenguaje no sexista destinada a sus agentes".

Sin embargo, no todo es consenso. Prueba de ello es la contramanifestación del domingo próximo en Madrid convocada por la "Women of the World Global Platform", que aglutina a organizaciones católicas y antiabortistas frente al "feminismo rancio" y "hater" de la izquierda.

El conservador Partido Popular (PP) no participará en la marcha de Madrid, por considerar "inadmisible" el manifiesto convocante, que llama a movilizarse "frente a una derecha y extrema derecha que nos ha situado a mujeres y migrantes como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal, racista y patriarcal".

Por su lado, el partido liberal Ciudadanos arremetió contra lo que considera como un intento de la izquierda de patrimonializar el feminismo, para obtener rédito electoral en las legislativas del 28 de abril.

Algunos partidos "creen que el feminismo es como un cortijito que es suyo, y no quieren dejar a nadie entrar", fustigó en la SER la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Los últimos meses en España se han visto marcados por la emergencia de un partido de ultraderecha, Vox, que ha hecho de la contestación al feminismo uno de sus caballos de batalla.

Vox arremete contra la ley vigente de lucha contra la violencia de género, pues a su parecer criminaliza a los hombres y los deja indefensos frente a denuncias falsas. Y en general contra lo que tacha de "feminismo supremacista, que nos intenta imponer un discurso único a todas", como dijo este viernes una de sus dirigentes, Rocío Monasterio.

"Esto no es de partidos (...) la lucha del feminismo es transversal y no entiende de generaciones", contemporizó Ana Pastor.

LAS MOTIVACIONES Y DEMANDAS

Estos son los objetivos de la huelga:

►Contra el machismo. Para que podamos ser libres, para que se consideren las violencias machistas como una cuestión que atañe a toda la sociedad y se tengan en cuenta sus distintas causas y dimensiones. Poniendo fin a aquellas que sufrimos cotidianamente en todos los ámbitos y espacios vitales (hogar, trabajo, espacios públicos, pareja, familia, entorno laboral, sociedad e instituciones del Estado). Para que haya cambios culturales, en las ideas, actitudes, relaciones y en el imaginario colectivo.

►Justicia patrialcal. Para que la justicia nos crea y deje de aplicar una lógica patriarcal, para que se apliquen de forma efectiva las leyes contra las violencias machistas y se amplíen para incluir la violencia sexual. Para hacer efectiva la verdad, la protección, la reparación y la justicia a quienes somos víctimas de las violencias machistas.

►Identidad de género. Para que las mujeres seamos dueñas de nuestros cuerpos nuestros deseos y nuestras decisiones. Para que las personas disidentes sexuales, con especial atención a las mujeres trans, dejemos de sufrir agresiones y múltiples violencias. Por una sociedad que respete y valore la diversidad sexual, de identidad y/o expresión de género.

►Educación sexual. Para que la educación afectivo-sexual esté contemplada en el currículo escolar y sea integral, libre de estereotipos sexistas, racistas y LGTBIfóbicos.

►El aborto. Para que el aborto esté fuera del Código Penal y se reconozca como un derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Que se respete la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años y se garantice su realización en los servicios públicos de salud para todas las mujeres.

►Racismo y xenofobia. Para romper con las fronteras, el racismo y la xenofobia que nos atraviesa y recorre toda la sociedad. Para que ninguna mujer tenga que migrar forzada por las políticas coloniales, neoliberales y racistas del Norte Global, que producen situaciones económicas, bélicas, sociales y ambientales insostenibles.

►Un mundo sin muros. Para garantizar nuestros derechos para todas las mujeres, así como un mundo donde nadie muera en el mar, sin muros, alambres, vallas, concertinas ni CIEs. Porque ningún ser humano es ilegal.

►Trabajadoras domésticas. Para que se visibilice y reconozca el valor y dignidad del trabajo doméstico y de cuidados que realizamos las mujeres, y los derechos de quienes los realizamos. Para que se asuma la corresponsabilidad por parte de todos los hombres, de la sociedad y del Estado.

►servicios públicos. Para que podamos tener vidas dignas, y que las administraciones públicas garanticen de forma irrenunciable y prioritaria los servicios públicos y de protección social: sanidad, educación, servicios sociales, ayuda a la dependencia y acceso a la vivienda social.

►Igualdad laboral. Para que se rompa la división sexual del trabajo que nos condena a la precariedad, la discriminación laboral y los trabajos peor pagados, no remunerados, invisibles e ilegales. Para crear alternativas para las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular.

►Derechos comunitarios. Para construir una economía sostenible, justa y solidaria que gestione los recursos naturales de forma pública y comunitaria, que esté en función de las necesidades humanas y no del beneficio capitalista. Para que logremos el acceso universal a los bienes naturales imprescindibles para vivir y priorizar los derechos comunitarios frente a los intereses privados.

►Derechos comunitarios. Para defender lo común a través del apoyo mutuo: las organizaciones comunitarias, las relaciones vecinales, la gestión y el diseño participativo o el uso compartido de los bienes y del espacio público.