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Resumen

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Imagen muestra fuego y humo que se elevan desde un lugar dañado tras un ataque ruso en la región de Kiev, Ucrania, el 30 de septiembre de 2026, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS
Imagen muestra fuego y humo que se elevan desde un lugar dañado tras un ataque ruso en la región de Kiev, Ucrania, el 30 de septiembre de 2026, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS
Por Agencia AFP

Rusia atacó este miércoles la infraestructura energética de Ucrania con una ola de drones y misiles, lo que motivó llamados urgentes a tomar medidas de contingencia a medida que se avecina el invierno.

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