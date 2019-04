Buteflika renuncia a la presidencia de Argelia luego de 20 años en el cargo

Argel. El presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika renunció ante el Consejo Constitucional "a partir de hoy" martes, anunciaron los medios oficiales argelinos que citan la Presidencia de la República.



Buteflika, en el poder desde hace 20 años, "avisó oficialmente al Consejo Constitucional del final de su mandato de presidente de la República" a partir de "hoy", martes, indicó un cintillo informativo en la televisión nacional, unas horas después de que el ejército cuestionara la autoridad de la presidencia.

►Abdelaziz Buteflika renunciará a la presidencia de Argelia antes del 28 de abril



►Doce hitos en la vida de Bouteflika, el último dirigente árabe del siglo XX



►Gran manifestación en Argelia para exigir la salida del presidente Abdelaziz Buteflika

La agencia de prensa oficial APS indicó que el presidente de la República "notificó oficialmente al presidente del Consejo Constitucional su decisión de poner fin a su mandato".

Es el presidente del Consejo de la Nación (cámara alta) Abdelkader Bensalah quien debe garantizar el reemplazo, según la constitución argelina.

Las bocinas de los vehículos se hicieron sonar en todas partes de Argel tan pronto se divulgó en la calle la noticia de la renuncia de Buteflika, aunque los habitantes no salieron a la calle.

El lunes, la presidencia argelina había anunciado en un comunicado que Buteflika renunciaría antes del término de su actual mandato el 28 de abril, tras haber tomado "medidas para garantizar el funcionamiento de las instituciones del Estado durante el periodo de transición", pero sin más precisiones.

El martes, tras una reunión de los más altos militares, su jefe de Estado mayor, el general Ahmed Gaïd Salah, dijo que ese comunicado no emanaba del jefe de Estado sino de "entidades no constitucionales y no habilitadas" para hacerlo.

"En ese contexto particular, confirmamos que cualquier decisión tomada por fuera del marco constitucional está considerada como nula y no conveniente", añadió el general Salah, sugiriendo que el ejército podría no someterse ya más a las decisiones provenientes de la presidencia.

La renuncia ocurre tras un mes de crisis política iniciada con el anuncio el 10 de febrero por Abdelaziz Buteflika, muy debilitado a sus 82 años por un accidente cerebrovascular cerebral que sufrió en 2013, de optar por un quinto mandato en una elección inicialmente prevista para el 18 de abril pero aplazada sin definir ninguna fecha.

Fuente: AFP