Acusan de antisemita al líder opositor británico Jeremy Corbyn

Representantes de la comunidad británica judía han criticado duramente al líder laborista, Jeremy Corbyn, por considerar que se pone "una y otra vez" al lado de personas que tienen opiniones antisemitas, algo que éste rechaza de plano.



En una carta abierta divulgada por el Consejo de Diputados Judíos británicos y el Consejo de Liderazgo Judío señalan que el líder de laborista y jefe de la Oposición ha sido visto junto con gente "que descaradamente tiene opiniones antisemitas".



Estas organizaciones realizaron el lunes una manifestación ante el Parlamento británico de Westminster antes de entregar la carta a diputados y lores laboristas.

Los líderes judíos han respondido de esta manera por considerar que observan a diario insultos antisemitas en reuniones laboristas o foros por internet y que las personas que participan en ellos tienen a Corbyn como un referente político.



El enfado de la comunidad judía también está relacionado con el apoyo de Corbyn al pintor de un mural de connotaciones antisemitas colocado en el barrio de Tower Hamlets, al este de Londres, en 2012.



Corbyn, por su parte, ha pedido "sinceras disculpas" por el dolor causado por casos de antisemitismo en su partido.



"Hoy, los líderes judíos británicos le decimos a Jeremy Corbyn que ya está bien", dicen en la misiva, y añaden que hay "un repetido fracaso institucional" para afrontar la situación porque el político está ideológicamente concentrado en un punto de vista de izquierda que parece "hostil hacia las principales comunidades judías".



"Cuando los judíos se quejaron por un mural obviamente antisemita en Tower Hamlets, Corbyn por supuesto apoyó al artista. Hezbollah comete atrocidades terroristas contra los judíos, pero Corbyn les llama sus amigos y asiste a marchas pro-Hezbollah. Exactamente lo mismo pasa con Hamas", escriben los líderes judíos.



"Una y otra vez, Jeremy Corbyn se ha puesto del lado de los antisemitas en lugar de los judíos", añaden.



Corbyn señaló que espera reunirse con representantes de la comunidad judía en los próximos días.



"El Laborismo es un partido contrario al racismo y yo condeno absolutamente el antisemitismo; por eso es por lo que, como líder del Partido Laborista, quiero dejar claro que no voy a tolerar ninguna forma de antisemitismo dentro y alrededor de nuestro movimiento. Debemos eliminar esto de nuestro partido", añade.



En octubre de 2012, el artista callejero Mear One colgó en Facebook una foto de su mural titulado "Libertad para la humanidad", instalado en el barrio de Tower Hamlets, que mostraba a empresarios, algunos de ellos judíos, contando dinero sobre un juego de mesa que mantenía el equilibrio sobre las espaldas de hombre encorvados.



Entonces, Mear One escribió: "Mañana van a querer pulir el mural. Libertad de expresión. Londres llamando. Arte público", a lo que Corbyn respondió al artista diciendo que estaba "en buena compañía" y agregó que (el millonario) "Rockerfeller destruyó un mural de Diego Rivera porque incluía una pintura de Lenin".



Fuente: EFE