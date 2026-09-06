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AfD lidera en intención de voto en Alemania con una clara ventaja. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN
AfD lidera en intención de voto en Alemania con una clara ventaja. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Por Agencia EFE

La participación en las elecciones del estado federado oriental de Sajonia-Anhalt, marcadas por la posibilidad de que la derecha extrema Alternativa para Alemania (AfD) consiga la mayoría absoluta, iba camino de registrar un nuevo récord este domingo al alcanzar el 65,3 % a las 16.00 hora local (14.00 GMT), informó la autoridad electoral regional.

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