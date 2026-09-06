La participación en las elecciones del estado federado oriental de Sajonia-Anhalt, marcadas por la posibilidad de que la derecha extrema Alternativa para Alemania (AfD) consiga la mayoría absoluta, iba camino de registrar un nuevo récord este domingo al alcanzar el 65,3 % a las 16.00 hora local (14.00 GMT), informó la autoridad electoral regional.

Respecto a las anteriores elecciones regionales de Sajonia-Anhalt en 2021, los alrededor de 1,7 millones de votantes llamados a las urnas acudieron en mayor número a votar, pues cinco años antes el porcentaje de participación a la la misma hora fue de un 41 %.

En las pasadas elecciones, el porcentaje total de participación fue del 60,3 %, una proporción ya superada por el último registro que la autoridad electoral de Sajonia-Anhalt dio a conocer este domingo dos horas antes del cierre de los colegios electorales a las 18.00 (16.00 GMT).

Hasta la fecha, la mayor participación en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt tuvo lugar en 1998, ocho años después de la reunificación de 1990, cuando el 71,5 % de los ciudadanos con derecho a voto acudió a las urnas.

Las elecciones de Sajonia-Anhalt tienen a AfD, un partido considerado “caso seguro” de extremismo de derechas por los responsables regionales de Interior, como favorita.

Los últimos sondeos de intención de voto le atribuyen hasta un 43 %, muy por delante de sus rivales.

El candidato principal del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, saluda antes de votar en un colegio electoral en Tangermünde, Alemania. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Ese porcentaje podría suponer una mayoría absoluta para AfD, lo que le abriría las puertas al gobierno regional al candidato a primer ministro, Ulrich Siegmund.

De alcanzar la mayoría absoluta sería la primera vez que el partido de la derecha extrema gobernara en un estado federado de Alemania en la historia moderna.

Según las encuestas, la Unión Cristianodemócrata (CDU) del primer ministro Sven Schulze se quedaría con no más del 23 %, mientras que sus socios de coalición, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) se quedaría en un 8,5 % en el mejor de los casos, y los liberales del FDP ni siquiera superarían el 5 % necesario para lograr representación en el Parlamento regional.

Tras AfD y la CDU, el tercer partido más votado, según las ultimas encuestas de intención de voto sería La Izquierda (11,5 %), mientras que a Los Verdes (6 %) aparecen como cuarta fuerza.