icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un votante sufraga en un colegio electoral de Magdeburgo, en el este de Alemania, durante las elecciones estatales (Landtagswahl) en Sajonia-Anhalt el 6 de septiembre de 2026. (Foto de Ronny HARTMANN / AFP).
Un votante sufraga en un colegio electoral de Magdeburgo, en el este de Alemania, durante las elecciones estatales (Landtagswahl) en Sajonia-Anhalt el 6 de septiembre de 2026. (Foto de Ronny HARTMANN / AFP).
/ RONNY HARTMANN
Por Agencia AFP

La extrema derecha se perfila como clara ganadora en las elecciones de este domingo en Sajonia-Anhalt, una región del este post-comunista, donde pueden marcar un paso inédito en Alemania desde 1945.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.