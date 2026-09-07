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Resumen

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El canciller de Alemania y líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, reacciona durante una rueda de prensa en Berlín el 7 de septiembre de 2026, un día después de las elecciones en el estado de Sajonia-Anhalt. (Foto de RALF HIRSCHBERGER / AFP).
El canciller de Alemania y líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, reacciona durante una rueda de prensa en Berlín el 7 de septiembre de 2026, un día después de las elecciones en el estado de Sajonia-Anhalt. (Foto de RALF HIRSCHBERGER / AFP).
/ RALF HIRSCHBERGER
Por Agencia AFP

El jefe de gobierno de Alemania, Friedrich Merz, afirmó este lunes que está “profundamente consternado” por la contundente derrota que infligió la extrema derecha de AfD a su partido, la CDU, en las elecciones regionales celebradas la víspera en Sajonia-Anhalt.

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