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La colíder del partido Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, sostiene un vaso de agua durante una rueda de prensa celebrada un día después de las elecciones estatales en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. (Foto de RALF HIRSCHBERGER / AFP).
La colíder del partido Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, sostiene un vaso de agua durante una rueda de prensa celebrada un día después de las elecciones estatales en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. (Foto de RALF HIRSCHBERGER / AFP).
/ RALF HIRSCHBERGER
Por Agencia AFP

Los líderes de la extrema derecha de Alemania vaticinaron este lunes la caída este mismo año del canciller conservador Friedrich Merz tras sus reveses electorales y aseguraron que su partido, la AfD, ya ha “reemplazado” a la democracia cristiana como “partido del pueblo”.

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