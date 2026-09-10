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Resumen

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Esta fotografía muestra un letrero de una farmacia con una temperatura de 48 grados centígrados en Toulouse, Francia, el 24 de junio de 2026, durante una ola de calor que azotó el país. (Lionel BONAVENTURE / AFP).
Esta fotografía muestra un letrero de una farmacia con una temperatura de 48 grados centígrados en Toulouse, Francia, el 24 de junio de 2026, durante una ola de calor que azotó el país. (Lionel BONAVENTURE / AFP).
/ LIONEL BONAVENTURE
Por Agencia AFP

El pasado agosto fue el mes más caluroso jamás registrado en el planeta, con las temperaturas oceánicas también alcanzando niveles sin precedentes, informó este jueves el monitor climático europeo Copernicus.

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