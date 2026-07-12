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Resumen

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Las tres zonas de baño autorizado en el Sena a su paso por París abrieron al público, que mostró interés por la posibilidad de refrescarse dentro de la ciudad. Foto: EFE/Edgar Sapiña Manchado
Las tres zonas de baño autorizado en el Sena a su paso por París abrieron al público, que mostró interés por la posibilidad de refrescarse dentro de la ciudad. Foto: EFE/Edgar Sapiña Manchado
Por Agencia EFE

Al menos 139 personas han muerto por ahogamiento en Francia desde el 19 de junio, un 18 % más que en el mismo periodo del año pasado, según informó este domingo el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en una jornada en la que 37 del centenar de departamentos franceses se encuentran en alerta roja por ola de calor, la tercera desde finales de mayo.

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