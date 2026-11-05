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Resumen

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Agentes de la policía de Francia con equipo antidisturbios apuntan con lanzadores de balas de goma LBD 40 Flashball durante una manifestación el 5 de noviembre de 2026. (Foto de Sameer AL-DOUMY / AFP).
Agentes de la policía de Francia con equipo antidisturbios apuntan con lanzadores de balas de goma LBD 40 Flashball durante una manifestación el 5 de noviembre de 2026. (Foto de Sameer AL-DOUMY / AFP).
/ SAMEER AL-DOUMY
Por Agencia EFE

La jornada de movilizaciones y de huelga en defensa del poder adquisitivo y de los servicios públicos se saldó, de momento, con 448 detenciones, 53 policías heridos y una ligera revisión a la baja de la participación, de los 600.000 hasta los 575.000 manifestantes, informó el Ministerio del Interior.

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