La jornada de movilizaciones y de huelga en defensa del poder adquisitivo y de los servicios públicos se saldó, de momento, con 448 detenciones, 53 policías heridos y una ligera revisión a la baja de la participación, de los 600.000 hasta los 575.000 manifestantes, informó el Ministerio del Interior.

Asimismo, las protestas de este jueves, las más concurridas de este otoño pues, según los sindicatos, reunieron a 1,6 millones de personas en todo el país, requirieron 86 intervenciones por incendio, indicó el Ministerio de Interior, en su balance provisional a las 18 hora local.

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El Gobierno francés consideró que las marchas “transcurrieron en líneas generales con normalidad”, aunque señaló que “en numerosas ciudades (Rennes, Marsella, Nantes, Lyon, Burdeos, Estrasburgo) se formaron grupos de riesgo, integrados en cada ocasión por varios centenares de militantes radicales y de extrema izquierda”.

Manifestantes queman un contenedor de basura en una carretera durante una protesta en Burdeos, Francia, el 5 de noviembre de 2026. (Foto de Christophe ARCHAMBAULT / AFP). / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

“ Se impidió de manera sistemática que estos grupos pasaran a la acción, si bien mostraron una gran violencia contra los policías y gendarmes desplegados (en particular mediante el lanzamiento de proyectiles y morteros pirotécnicos)”, expuso el Ministerio.

Entre los incidentes destacó la quema en Estrasburgo de un gigante de cartón que representaba a un agente antidisturbios (CRS) con la inscripción ‘CRS SS’ -supuestamente diseñado por alumnos de la Escuela Superior de Arte de la ciudad-, lo que llevó al prefecto a denunciar los hechos ante la justicia a petición del ministro.

Un agente de policía establece un perímetro alrededor de contenedores de basura en llamas durante una manifestación en París el 5 de noviembre de 2026. (Foto de Ludovic MARIN / AFP). / LUDOVIC MARIN

En La Courneuve (afueras de París), un individuo se enfrentó a varias personas que bloqueaban un centro escolar y apuñaló a una de ellas. El presunto agresor fue detenido y la víctima fue atendida por los servicios de emergencias sin que su vida corra peligro.

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En Toulouse y en Lille se produjeron incendios parciales en instalaciones educativas.

Las autoridades desplegaron este jueves 70.000 efectivos policiales para evitar un nuevo 17 de octubre, una jornada de extrema violencia urbana ocurrida al margen de manifestaciones sociales en la que resultaron saqueados al menos 3.000 comercios en Francia y quemados edificios como la sede del Ayuntamiento de Limoges.

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