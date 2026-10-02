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Resumen

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Un estudiante arroja basura al fuego mientras otros estudiantes realizan un bloqueo cerca de la plaza de la Nation, en París, Francia, el 2 de octubre de 2026. (Foto de Thomas SAMSON / AFP).
Un estudiante arroja basura al fuego mientras otros estudiantes realizan un bloqueo cerca de la plaza de la Nation, en París, Francia, el 2 de octubre de 2026. (Foto de Thomas SAMSON / AFP).
/ THOMAS SAMSON
Por Agencia EFE

Al menos 600 detenidos y 400 liceos cerrados es el saldo provisional de este viernes en una nueva jornada de protestas estudiantiles en Francia, salpicadas de algunas escenas de violencia y de graves actos vandálicos, informaron los medios franceses.

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