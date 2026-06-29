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Resumen

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Los servicios de emergencia y la policía trabajan en el lugar tras un tiroteo ocurrido en un centro de apoyo juvenil en Stade, Alemania, el 29 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/Fabian Hoefig
Los servicios de emergencia y la policía trabajan en el lugar tras un tiroteo ocurrido en un centro de apoyo juvenil en Stade, Alemania, el 29 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/Fabian Hoefig
Por Agencia EFE

Un tiroteo en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, provocó este lunes al menos cinco muertos y varios heridos en un centro de menores, según informó la Policía, que añadió que dos personas han sido detenidas.

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