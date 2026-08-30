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Resumen

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Esta captura de pantalla, tomada de un video proporcionado por DHA el 30 de agosto de 2026, muestra a pasajeros esperando ser rescatados en el mar tras el hundimiento del ferri en el que viajaban. Foto: DHA (DEMIROREN NEWS AGENCY) / AFP
Esta captura de pantalla, tomada de un video proporcionado por DHA el 30 de agosto de 2026, muestra a pasajeros esperando ser rescatados en el mar tras el hundimiento del ferri en el que viajaban. Foto: DHA (DEMIROREN NEWS AGENCY) / AFP
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Por Agencia AFP

Al menos siete personas murieron y una veintena siguen desaparecidas tras el naufragio de un ferri con 267 personas a bordo frente a las costas de Chipre del Norte, informaron las autoridades locales a medios turcos.

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