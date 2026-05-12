El superviviente de Auschwitz Albrecht Weinberg, conocido en Alemania en los últimos años por su activismo a favor de la memoria del Holocausto y en contra de la ultraderecha, murió este martes en la localidad de Leer (norte) a los 101 años de edad.

La noticia fue confirmada a EFE por un portavoz del Ayuntamiento de Leer, Philip Koenen.

Nacido en 1925 en un hogar judío en la Frisia oriental, Weinberg fue internado en un campo de trabajos forzados a los 14 años. Sobrevivió más tarde a dos años en Auschwitz, y fue liberado por los británicos en Bergen-Belsen, pero perdió a sus padres y tíos en Holocausto.

Buscando romper con el pasado, emigró a Nueva York, donde abrió una charcutería, y no regresó a Alemania hasta 2011 en busca de tratamiento médico para su hermana.

Tras ocho décadas de silencio sobre lo que había sufrido, Weinberg volvió a encontrar un sentido a su vida al empezar a dar testimonio de su experiencia en las escuelas, según contó en un encuentro con la prensa en el que también estuvo presente EFE en 2025.

“Cuando ya no estemos en el mundo, solo se podrá leer en los libros (sobre el Holocausto) y no es lo mismo. Pero si voy a escuelas, y ante mí hay 50, 60 jóvenes, ven que soy una persona viva”, explicó entonces, al argumentar la importancia de que sean los testigos originales los que cuenten a las nuevas generaciones lo que hicieron sus antepasados.

“Todos los días me acuerdo. Todos los días estoy en el campo de concentración”, dijo también sobre su experiencia.

El superviviente del Holocausto Albrecht Weinberg en una ceremonia conmemorativa en el Memorial de Bergen-Belsen, en Lohheide, al norte de Alemania, el 27 de abril de 2025. Foto: FOCKE STRANGMANN / AFP / FOCKE STRANGMANN

En los últimos años de auge de la ultraderecha en Alemania, Weinberg también se convirtió en una de las voces que alertan del riesgo que entraña el ascenso de Alternativa para Alemania (AfD), actualmente el principal partido de la oposición y el primero en intención de voto.

En 2025, el superviviente del Holocausto saltó a los titulares por devolver al presidente germano la Orden del Mérito de la República Federal Alemana en protesta por una polémica votación parlamentaria en la que los democristianos del actual canciller Friedrich Merz sacaron adelante con el apoyo de AfD una moción por el endurecimiento de la política migratoria.

“Les cuento (a los alumnos) que no deben ser tímidos si la AfD está llena de odio y hace propaganda. Deben tener cuidado de que no vuelva a suceder”, había remachado Weinberg el año pasado.