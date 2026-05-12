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Albrecht Weinberg, superviviente del Holocausto, posa en su casa de Leer (Frisia Oriental), Alemania, el 30 de diciembre de 2024. Foto: FOCKE STRANGMANN / AFP
Albrecht Weinberg, superviviente del Holocausto, posa en su casa de Leer (Frisia Oriental), Alemania, el 30 de diciembre de 2024. Foto: FOCKE STRANGMANN / AFP
/ FOCKE STRANGMANN
Por Agencia EFE

El superviviente de Auschwitz Albrecht Weinberg, conocido en Alemania en los últimos años por su activismo a favor de la memoria del Holocausto y en contra de la ultraderecha, murió este martes en la localidad de Leer (norte) a los 101 años de edad.

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