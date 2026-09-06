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Resumen

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Ulrich Siegmund, principal candidato del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, junto con los colíderes Alice Weidel y Tino Chrupalla. (Foto de Tobias SCHWARZ / AFP).
Ulrich Siegmund, principal candidato del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, junto con los colíderes Alice Weidel y Tino Chrupalla. (Foto de Tobias SCHWARZ / AFP).
/ TOBIAS SCHWARZ
Por Agencia EFE

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) ganó este domingo las elecciones en la región oriental de Sajonia-Anhalt, al conseguir un 44 % de los votos, según los sondeos a pie de urna, porcentaje que le sitúan a las puertas de la mayoría absoluta y del primer acceso a un gobierno regional de una formación de extrema derecha en el país centroeuropeo.

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