Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas este sábado durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras dejar el coche que utilizó contra los participantes del evento celebrado en el centro de Berlín.

«Por el momento hablamos de 17 directamente afectados, y uno de ellos murió tras los intentos de reanimarlo», explicó Florian Nath, portavoz de la Policía de Berlín.

«Tenemos varias personas heridas de gravedad por cuya vida se teme», abundó.

Agentes de policía y personal de seguridad trabajan cerca del lugar donde varias personas resultaron heridas al margen del desfile del Christopher Street Day (CSD) en Berlín. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN

El lugar del atropello

Previamente, otro portavoz de la Policía de Berlín explicó que sobre las 22.00 (20.00 GMT) un coche entró en el Tiergarten desde la Lennéstrasse hiriendo a varias personas, algo tras lo que las autoridades buscan a «un posible sospechoso» o «posibles sospechosos» responsables del atropello.

Por el momento, hay un amplio dispositivo policial desplegado en la zona empleada en esta jornada por miles de personas para celebrar el Día del Orgullo LGBTI, que fue suspendido antes de tiempo.

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El vehículo utilizado en el atropello, una furgoneta blanca, fue encontrado por las autoridades, vacío, después de que quedara parado ante un árbol del Tiergarten, gran parque del centro de Berlín que este sábado era escenario del fin de la fiesta del Día del Orgullo LGBTI, una cita que reúne anualmente a cientos de miles de personas.

Las declaraciones del alcalde de Berlín

Tras la suspensión del evento, los participantes de la fiesta fueron evacuados siguiendo las órdenes de la organización.

Después del atropello, la policía vació el parque para poder realizar sus labores de investigación, convirtiéndolo en una gran escena del crimen.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, condenó el hecho como «horrible», que marcó una jornada que se había celebrado en un ambiente festivo, pacífico y muy bien organizado, aunque reconoció que las autoridades deben analizar aún cómo un coche pudo entrar en la zona donde se encontraban los participantes de la fiesta.

El vehículo utilizado en el atropello, una furgoneta blanca, fue encontrado por las autoridades, vacío, después de que quedara parado ante un árbol del Tiergarten. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN / CLEMENS BILAN

«Hemos pasado de una manifestación pacífica, llena de amor y alegría, a un acto con un muerto y muchos heridos», lamentó Wegner.

«Berlín es la ciudad de la libertad y de la diversidad y se va a seguir posicionando así», abundó el alcalde de la ciudad-estado de Berlín.

Para el Día del Orgullo LGBTI la Policía de Berlín había desplegado más de 2.000 policías para asegurar el evento.

Tras el atropello, se movilizaron varios centenares de agentes, además de un centenar de operativos de los servicios sanitarios, entre ambulancias y bomberos en una zona que quedó acordonada.

El canciller alemán se solidarizó con las víctimas

«El canciller y el ministro del Interior piensan en las víctimas y sus familiares», señaló el canciller de Alemania, Friedrich Merz, a través de la Cancillería Federal en un comunicado, en el que aludió a Alexander Dobrindt, titular de Interior del país.

Ambos «agradecen a las fuerzas de seguridad su intervención y se comprometerán con especial firmeza a esclarecer y castigar este acto atroz».

El Ejecutivo precisó que el canciller fue «informado inmediatamente después de los hechos» y está en contacto estrecho con el ministro del Interior y las autoridades de seguridad de la ciudad-estado que es Berlín.

Participantes con una bandera arcoíris durante el desfile anual del Orgullo LGBTQ+ Christopher Street Day (CSD) en Berlín, Alemania. Foto: EFE/EPA/FADI YOUSEF / FADI YOUSEF

Por su parte, Dobrindt, «mantiene un diálogo constante con las autoridades del Estado federado de Berlín y ha ofrecido el apoyo del Gobierno federal».

La celebración del Día del Orgullo LGBTI en Berlín

Berlín celebraba este sábado su Día del Orgullo LGBTI con una marcha en la que las autoridades locales esperaban la participación de cientos de miles de personas.

«Contamos con la participación de varios cientos de miles de personas, al igual que en años anteriores», indicó más temprano a EFE un portavoz de la Policía de Berlín, en una jornada soleada con temperaturas estivales que llegarán a una máxima de 28 grados, según la previsión meteorológica.

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Bajo el lema ‘Haltung is hot’, traducible como «tomar posición es atractivo», para la cita de este año se preveía que desfilen 83 carrozas y 55 grupos a pie.

En Berlín, la marcha del Día del Orgullo LGBTI se conoce bajo las siglas CSD, que vienen de ‘Christopher Street Day ‘.

Esas siglas aluden al nombre de la Calle Christopher del barrio neoyorquino de Greenwich Village, escenario de unas protestas en el verano de 1969, tras una redada policial, consideradas como uno de los hitos del movimiento por los derechos de los homosexuales.

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