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El vehículo utilizado en el atropello, una furgoneta blanca, fue encontrado por las autoridades, vacío, después de que quedara parado ante un árbol del Tiergarten. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN
El vehículo utilizado en el atropello, una furgoneta blanca, fue encontrado por las autoridades, vacío, después de que quedara parado ante un árbol del Tiergarten. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN
/ CLEMENS BILAN
Por Agencia EFE

Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas este sábado durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras dejar el coche que utilizó contra los participantes del evento celebrado en el centro de Berlín.

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