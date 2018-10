Berlín. La canciller alemana, Angela Merkel, y los partidos de la gran coalición se esforzaron hoy por calmar las aguas tras la debacle sufrida en las elecciones en Baviera por los partidos de Gobierno.

La Unión Socialcristiana (CSU), ala bávara de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, perdió su mayoría absoluta y el Partido Socialdemócrata (SPD) se quedó en el cuarto lugar, por debajo de Los Verdes y de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) y con menos del 10%.



Merkel atribuyó los golpes sufridos por sus socios a una pérdida de confianza en los partidos de la coalición y dijo que ahora ella debe ocuparse de recuperarla.



"La lección que extraigo del día de ayer es que, como canciller de esta gran coalición, debo ocuparme con más fuerza de que exista esta confianza y con ello que los resultados de nuestro trabajo se hagan visibles. Y esto lo voy a hacer con toda mi energía", declaró.



Angela Merkel dio a entender también que parte de esa pérdida de confianza se debe a las pugnas constantes entre la CDU y la CSU, partidos hermanados de los que, dijo, "se espera que actúen conjuntamente".



Previamente, la secretaria general de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, había afirmado que el resultado de las elecciones es "un claro mensaje de los electores que expresa su descontento sobre el trabajo de los tres partidos de la coalición en los últimos meses".



"El resultado refleja las disputas entre la CDU y la CSU. Una coalición en la que los actores políticos tienen ese tipo de trato entre ellos evidentemente no es aceptada por los electores", dijo Kramp-Karrenbauer.



Con esas palabras aludía a los roces del ministro de Interior y líder de la CSU, Horst Seehofer, con Merkel en torno a la política migratoria.



Interrogada acerca de si para que mejorase el clima en la coalición se necesitaba la dimisión de Seehofer, Kramp-Karrenbauer dijo que las decisiones dentro de la CSU tras las elecciones en Baviera son cuestión de esa agrupación bávara.



No obstante, dentro de los líderes regionales de la CDU el primer ministro de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, formuló duros ataques a los miembros de la cúpula de la CSU a los que responsabilizó de la debacle.



De momento, no se ha abierto el debate sobre posibles dimisiones, lo que es atribuido por algunos analistas a que no se quieren aumentar las tensiones de cara a las regionales de Hesse, el próximo 28 de octubre.



La presidenta del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Andrea Nahles, llamó a la agrupación a mirar hacia adelante, pensando en la renovación programática y en los comicios de Hesse.



"Tenemos que mirar hacia adelante, analizar que podemos hacer mejor de cara a las elecciones de Hesse y seguir con nuestra renovación programática", dijo Nahles.



Nahles advirtió, sin embargo, que el SPD no tiene todo en sus manos ya que parte de la catástrofe bávara se debe a la mala imagen de la gran coalición gubernamental alemana de la que los socialdemócratas son socios minoritarios.



Preguntada acerca de si, para mejorar la imagen de la gran coalición, no era deseable una dimisión del ministro de Interior, Horst Seehofer, respondió que eso es cuestión del partido que éste presidente, la Unión Socialcristiana (CSU).



"Las decisiones personales de la CSU con cosa de la CSU, pero es claro que tenemos que cambiar el estilo de cooperación entre nosotros", dijo la líder de los socialdemócratas.



Nahles se negó a fijar líneas rojas que, de ser traspasadas, llevarían al SPD a abandonar la coalición.



Los Verdes, con cerca del 18 por ciento de los votos, fueron los grandes triunfadores de los comicios bávaros por lo que no es extrañar que uno de los miembros de la presidencia bicéfala, Robert Habeck, calificase el resultado de "histórico" y resaltara que el partido había logrado ganar votos de todos los sectores.



"Hemos llegado a muchos sectores de la sociedad. Los votos por Los Verdes han sido votos por otra manera de hacer política", dijo.



La AfD, por su parte, se dio satisfecha con su resultado, por encima del 10%, y su copresidente Jörg Meuthen dijo que su partido era el verdadero ganador de las elecciones.



"Somos los verdaderos ganadores de las elecciones , porque hemos pasado del 0 % al 10 %", agregó, y dijo tomar nota con satisfacción de que sus rivales consideren este crecimiento una "derrota", dijo.

