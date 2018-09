Berlín. La canciller de Alemania, Angela Merkel, rechazó hoy de plano la propuesta de Londres respecto a su relación futura con la UE alegando que Reino Unido no puede mantenerse en el mercado único sólo para bienes pero no permitir la libre circulación de personas.

Durante un foro de la Asociación de la Industria Alemana (BDI), Merkel subrayó en un discurso que la zona de libre movimiento incluye cuatro aspectos -bienes, servicios, personas y capitales- que funcionan en bloque y no se pueden deslindar unas de otras.

"No puede ser que quiera ser parte del mercado común en un aspecto y no en otros tres", aseguró Merkel, aunque sin citarla explícitamente, sobre la propuesta presentada por la primera ministra británica, Theresa May, en la cumbre informal europea de la semana pasada en Salzburgo (Austria).

La canciller alemana, Angela Merkel, ofrece una rueda de prensa antes de una reunión del presidium de la Unión Cristianodemócrata (CDU) en Berlín. (Foto: EFE)

No obstante, Merkel agregó que lo esencial en estos momentos no es definir la relación futura entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido, sino fijar las condiciones de la salida de Reino Unido del bloque comunitario en un "acuerdo razonable".

La canciller aseguró que las próximas "seis u ocho semanas" serán cruciales en este respecto e implicarán un trabajo "muy intenso" y "difícil".

Posteriormente, en el período de transición o fase puente que se ha pactado se podrán fijar las condiciones de la relación futura, aunque para esto es necesario que Londres presente un discurso coherente con su posición, que no siempre ha sido "muy unívoca".

Si el Gobierno británico no concreta su postura, el período de transición podría no ser suficiente, señaló Merkel, quien advirtió contra la estrategia de jugar a dilatar los tiempos, pues "no beneficia a la economía".

En este mismo foro, el secretario general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Roberto Azevedo, aseguró que con seguridad el "brexit" o la salida del Reino Unido de la UE tendrá "un impacto" económico para las dos partes que "no va a ser bueno".

En este sentido dijo que la OMC está dispuesta a tratar de "minimizar el dolor, ayudar a los dos lados" y contribuir a que se alcance un acuerdo "que suponga la mínima disrupción".

Fuente: EFE