Resumen

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Las agrupaciones peruanas encantaron a los miles de berlineses que salieron a las calles este domingo para celebrar el Carnaval de las Culturas.
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Las agrupaciones peruanas encantaron a los miles de berlineses que salieron a las calles este domingo para celebrar el Carnaval de las Culturas.
  • Las agrupaciones peruanas encantaron a los miles de berlineses que salieron a las calles este domingo para celebrar el Carnaval de las Culturas.
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    Las agrupaciones peruanas encantaron a los miles de berlineses que salieron a las calles este domingo para celebrar el Carnaval de las Culturas.

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    Las agrupaciones peruanas encantaron a los miles de berlineses que salieron a las calles este domingo para celebrar el Carnaval de las Culturas.

  • El Ballet Folclórico Perú Berlín de Jesús Hinkel participó con el número 33.
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    El Ballet Folclórico Perú Berlín de Jesús Hinkel participó con el número 33.

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    El Ballet Folclórico Perú Berlín de Jesús Hinkel participó con el número 33.

  • La agrupación eligió a las danzas amazónicas como su tema central en esta edición, que además fue su debut en el Carnaval.
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    La agrupación eligió a las danzas amazónicas como su tema central en esta edición, que además fue su debut en el Carnaval.

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    La agrupación eligió a las danzas amazónicas como su tema central en esta edición, que además fue su debut en el Carnaval.

  • "Bailaremos carapachos, cholones de Rupa Rupa, Anaconda, Carnaval de Lamas y la Yanasita", había anticipado Hinkel a El Comercio.
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    "Bailaremos carapachos, cholones de Rupa Rupa, Anaconda, Carnaval de Lamas y la Yanasita", había anticipado Hinkel a El Comercio.

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    "Bailaremos carapachos, cholones de Rupa Rupa, Anaconda, Carnaval de Lamas y la Yanasita", había anticipado Hinkel a El Comercio.

  • El ballet cuenta con 52 miembros.
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    El ballet cuenta con 52 miembros.

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    El ballet cuenta con 52 miembros.

  • Sin embargo, para el Carnaval fueron un total de 106 artistas, gracias a la llegada de compatriotas de otras ciudades.
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    Sin embargo, para el Carnaval fueron un total de 106 artistas, gracias a la llegada de compatriotas de otras ciudades.

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    Sin embargo, para el Carnaval fueron un total de 106 artistas, gracias a la llegada de compatriotas de otras ciudades.

  • Hinkel detalló a El Comercio que los acompañaron danzantes peruanos de Hamburgo, Stuttgart, Karlsruhe y el grupo Talentos Perú de París.
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    Hinkel detalló a El Comercio que los acompañaron danzantes peruanos de Hamburgo, Stuttgart, Karlsruhe y el grupo Talentos Perú de París.

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    Hinkel detalló a El Comercio que los acompañaron danzantes peruanos de Hamburgo, Stuttgart, Karlsruhe y el grupo Talentos Perú de París.

  • Con este grupo, Hinkel busca difundir danzas peruanas poco representadas en el extranjero.
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    Con este grupo, Hinkel busca difundir danzas peruanas poco representadas en el extranjero.

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    Con este grupo, Hinkel busca difundir danzas peruanas poco representadas en el extranjero.

  • El Ballet Folclórico Perú Berlín fue fundado en el 2025.
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    El Ballet Folclórico Perú Berlín fue fundado en el 2025.

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    El Ballet Folclórico Perú Berlín fue fundado en el 2025.

  • Los miembros de la agrupación destacan que más allá del lado cultural, les ha servido como espacio para reconectar con la comunidad peruana.
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    Los miembros de la agrupación destacan que más allá del lado cultural, les ha servido como espacio para reconectar con la comunidad peruana.

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    Los miembros de la agrupación destacan que más allá del lado cultural, les ha servido como espacio para reconectar con la comunidad peruana.

  • "Hay una pareja de esposos que ya se iban a regresar al Perú porque no se acostumbraban y antes de eso nos encontraron", destacó Hinkel en conversación con El Comercio.
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    "Hay una pareja de esposos que ya se iban a regresar al Perú porque no se acostumbraban y antes de eso nos encontraron", destacó Hinkel en conversación con El Comercio.

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    "Hay una pareja de esposos que ya se iban a regresar al Perú porque no se acostumbraban y antes de eso nos encontraron", destacó Hinkel en conversación con El Comercio.

  • El Grupo Perú, encabezado por Danza Perú Inka, por su parte salió con el número 60 del Carnaval.
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    El Grupo Perú, encabezado por Danza Perú Inka, por su parte salió con el número 60 del Carnaval.

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    El Grupo Perú, encabezado por Danza Perú Inka, por su parte salió con el número 60 del Carnaval.

  • El Comercio acompañó al grupo desde los preparativos.
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    El Comercio acompañó al grupo desde los preparativos.

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    El Comercio acompañó al grupo desde los preparativos.

  • El grupo eligió a la marinera norteña como la danza a interpretar este año.
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    El grupo eligió a la marinera norteña como la danza a interpretar este año.

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    El grupo eligió a la marinera norteña como la danza a interpretar este año.

  • Entre los miembros encontramos artistas de otras nacionalidades pero con corazón blanquirrojo.
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    Entre los miembros encontramos artistas de otras nacionalidades pero con corazón blanquirrojo.

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    Entre los miembros encontramos artistas de otras nacionalidades pero con corazón blanquirrojo.

  • Sobre las 4:30 p.m. comenzó a desfilar esta compañía.
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    Sobre las 4:30 p.m. comenzó a desfilar esta compañía.

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    Sobre las 4:30 p.m. comenzó a desfilar esta compañía.

  • Además de los 90 danzantes y cuatro músicos, el elenco contó con decenas de colaboradores y staff.
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    Además de los 90 danzantes y cuatro músicos, el elenco contó con decenas de colaboradores y staff.

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    Además de los 90 danzantes y cuatro músicos, el elenco contó con decenas de colaboradores y staff.

  • La coreografía de este año estuvo dirigida por la bailarina Julia Ludeña.
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    La coreografía de este año estuvo dirigida por la bailarina Julia Ludeña.

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    La coreografía de este año estuvo dirigida por la bailarina Julia Ludeña.

  • Además, se vieron reforzados por peruanos de otras ciudades.
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    Además, se vieron reforzados por peruanos de otras ciudades.

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    Además, se vieron reforzados por peruanos de otras ciudades.

  • Desde Stuttgart, Dortmund, Múnich y otras ciudades alemanas se unieron algunos danzantes.
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    Desde Stuttgart, Dortmund, Múnich y otras ciudades alemanas se unieron algunos danzantes.

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    Desde Stuttgart, Dortmund, Múnich y otras ciudades alemanas se unieron algunos danzantes.

  • Otros tantos llegaron desde España, Inglaterra y Dinamarca.
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    Otros tantos llegaron desde España, Inglaterra y Dinamarca.

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    Otros tantos llegaron desde España, Inglaterra y Dinamarca.

  • A su paso, los danzantes generaban aplausos y vítores por parte de los miles de berlineses presentes entre el público.
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    A su paso, los danzantes generaban aplausos y vítores por parte de los miles de berlineses presentes entre el público.

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    A su paso, los danzantes generaban aplausos y vítores por parte de los miles de berlineses presentes entre el público.

  • El carro alegórico estuvo inspirado en los balcones coloniales, el caballo de paso y los atuendos de la marinera.
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    El carro alegórico estuvo inspirado en los balcones coloniales, el caballo de paso y los atuendos de la marinera.

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    El carro alegórico estuvo inspirado en los balcones coloniales, el caballo de paso y los atuendos de la marinera.

  • Los artistas bailaron por más de tres horas frente a un encandilado público.
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    Los artistas bailaron por más de tres horas frente a un encandilado público.

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    Los artistas bailaron por más de tres horas frente a un encandilado público.

  • Las coreografías presentadas en esta edición se ensayaron durante el último mes y medio.
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    Las coreografías presentadas en esta edición se ensayaron durante el último mes y medio.

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    Las coreografías presentadas en esta edición se ensayaron durante el último mes y medio.

  • Durante la presentación se escuchó una versión de marinera norteña cantada en alemán.
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    Durante la presentación se escuchó una versión de marinera norteña cantada en alemán.

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    Durante la presentación se escuchó una versión de marinera norteña cantada en alemán.

  • "El amor al Perú. Cada año tenemos la gran oportunidad de mostrar esa partecita del Perú, lo mejor que podemos. Ese es el fin", dijo a El Comercio Miriam Haro.
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    "El amor al Perú. Cada año tenemos la gran oportunidad de mostrar esa partecita del Perú, lo mejor que podemos. Ese es el fin", dijo a El Comercio Miriam Haro.

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    "El amor al Perú. Cada año tenemos la gran oportunidad de mostrar esa partecita del Perú, lo mejor que podemos. Ese es el fin", dijo a El Comercio Miriam Haro.

  • Haro lideró el grupo desde el 2003 y este año anunció su retiro, luego de que hayan conseguido ganar el Carnaval dos veces desde que comenzaron a participar en el 2008.
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    Haro lideró el grupo desde el 2003 y este año anunció su retiro, luego de que hayan conseguido ganar el Carnaval dos veces desde que comenzaron a participar en el 2008.

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    Haro lideró el grupo desde el 2003 y este año anunció su retiro, luego de que hayan conseguido ganar el Carnaval dos veces desde que comenzaron a participar en el 2008.

Por Renzo Giner Vásquez

El último domingo miles de berlineses bailaron al ritmo de la marinera norteña y la música amazónica gracias a las agrupaciones peruanas que participaron este año del tradicional Carnaval de las Culturas de Berlín.

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