El último domingo miles de berlineses bailaron al ritmo de la marinera norteña y la música amazónica gracias a las agrupaciones peruanas que participaron este año del tradicional Carnaval de las Culturas de Berlín.

El evento, creado hace 30 años como una respuesta ciudadana contra el racismo, la xenofobia y la violencia, se ha convertido en uno de los festivales interculturales más grandes de Europa.

El desfile, uno de los principales momentos dentro de los cuatro días de celebración, se desarrolló por casi 6 horas a través de las avenidas Frankfurter Alle y Karl-Marx-Allee, en el distrito berlinés de Friedrichshain-Kreuzberg.

Según la organización del Carnaval, participaron 67 agrupaciones conformadas por 4.050 artistas/intérpretes y 1.200 asistentes o ayudantes.

En el caso peruano, las compañías Danza Perú Inka y Ballet Folclórico Perú Berlín fueron dos de las encargadas de representar la cultura blanquirroja. El Comercio no solo los acompañó durante el carnaval, sino que también estuvo presente en los ensayos y preparativos de los días previos.

- Carnaval con marinera -

Faltan siete días para el evento central y en el patio de la Neue Nationalgallerie un grupo lleva más de dos horas ensayando sin parar en medio de un día inusualmente cálido en la capital alemana. Al frente de ellos está Julia Ludeña, una joven de 27 años que se ha encargado de diseñar la coreografía con la que este año se presentará Danza Perú Inka.

Integrantes de Danza Perú Inka ensayan una semana antes del Carnaval frente a la Neue Nationalgallerie de Berlín. / Renzo Giner / Xiaomi 17 Ultra

Corrige la posición de las manos, enseña la forma correcta de sujetar la falda y hace que el grupo repita una y otra vez el grito final de Perú. “Pasé todo el invierno dando clases de marinera norteña, pero esta coreografía en particular la venimos ensayando desde hace mes y medio, dos veces por semana”, detalla la joven a El Comercio.

De padre andahuaylino y madre alemana, Julia nació en Heidelberg, al sur de Alemania; durante sus primeros cinco años vivió entre tierras peruanas y teutonas, hasta que se mudó a Estados Unidos. Su pasión por las artes, especialmente las danzas, empezó desde muy pequeña y la llevó a bailar ballet, jazz, tap y patinaje sobre hielo.

Julia Ludeña, de 27 años, fue la encargada de crear la coreografía del grupo para esta edición del Carnaval.

Sin embargo, a los 18 años una salida con amigos cambió su vida. “Fuimos a una peña en Lima y una canción me llamó mucho la atención. Recordé lo que pude de la letra y llegando a casa la busqué. Resultó ser Yo soy Caporal, cuando vi los videos nació mi deseo de bailarlo y mi amor por el folclor”, narra.

Desde entonces no paró. Primero aprendió caporales, luego se metió a un taller del director de Raíces de Candela y miembro del Ballet Folclórico del Perú, Martín Vargas; cuando se mudó a Barcelona y en abril del año pasado, cuando se estableció en Berlín, lo primero que hizo fue buscar algún grupo de danza peruano.

“Conocí a los chicos de Danza Perú Inka, comencé a practicar con ellos y participé en el pasacalles de ese año. Bailamos Carnaval de Cajamarca. Luego me eligieron como una de las profesoras de marinera para esta edición”, detalla.

Alejada, a pocos metros del grupo y supervisando todo en silencio, encontramos a Miriam Haro Ramírez. Según las integrantes más antiguas del grupo, la existencia de este se lo deben a ella.

Luego de trabajar por 15 años como profesora de Historia en el Perú, Miriam llegó a Alemania en el 2000. Su amor por las danzas la llevó hasta la Embajada del Perú para preguntar si había grupos de baile en la ciudad. La derivaron a uno, se integró muy rápido y antes de darse cuenta ya estaba presentándose con ellos.

“En el año 2003 o 2004 la encargada se regresó al Perú y me dijo: ‘Bueno Miriam, quedas a cargo’. Desde entonces no hemos parado. Nuestra primera participación en el Carnaval fue en el 2008 y en el 2009 ganamos como mejor comparsa”, recuerda.

Miriam Haro Ramírez, directora del grupo durante más de 20 años, ha sido el pilar de esta agrupación según otros miembros.

Este año, Miriam no solo lidera su agrupación sino a todo el Grupo Perú, compuesto por 90 bailarines provenientes de distintas ciudades de Alemania, España, Inglaterra y Dinamarca; además de cuatro músicos y casi 40 miembros de staff. ”Es un trabajo que comprende muchos aspectos y todos son igual de importantes: la coreografía, la logística para todo el grupo, la decoración, el camión", señala en referencia al carro alegórico que, coronado con un caballo de paso y un par de sombreros, iba cautivando a los berlineses a su paso.

“Todo el planeamiento empieza en octubre, cuando nos reunimos los directores de las agrupaciones que nos hemos juntado y decidimos qué tema bailaremos y diseñamos la decoración. Y todo lo hacemos por amor al Perú”, asegura.

- De la Amazonía a Europa -

Falta un día para el desfile del Carnaval y la ciudad vive de fiesta. Los trenes y tranvías lucen abarrotados, mientras los berlineses toman los parques agradeciendo que el clima sigue siendo particularmente benevolente hacia fines de esta primavera.

Ajenos a toda esa locura, en una pequeña calle de Kreuzberg, decenas de peruanos siguen ensayando bajo la dirección de Jesús Hinkel, peruano que ha pasado 16 de sus 36 años viviendo en Alemania.

En el 2025 fundó el Ballet Folclórico Perú Berlín con la intención de “crear una comunidad peruana que se dedique a difundir el folclor y la cultura peruanos en Alemania”, enfocado especialmente en mostrarle a los europeos “aquellas danzas que aún no se ven mucho por acá”.

Hace un año, Jesús Hinkel fundó el Ballet Folclórico Perú Berlín.

Tras una postulación exitosa, este año fue una de las nueve compañías que debutó en el Carnaval y lo hicieron al ritmo de las danzas amazónicas. “Bailaremos carapachos, cholones de Rupa Rupa, Anaconda, Carnaval de Lamas y la Yanasita”, anticipa Jesús en aquel encuentro.

Más allá del baile, sin embargo, destaca que el lugar se ha convertido en un espacio de encuentro para la comunidad peruana. “Hay una pareja de esposos que ya se iban a regresar al Perú porque no se acostumbraban y antes de eso nos encontraron. Ahora están felices y este año bailan con nosotros”, asegura.

Integrantes del grupo ultimaban detalles de su presentación en una calle de Kreuzberg un día antes del Carnaval.

En su presentación, los 52 miembros que componen el Ballet Folclórico Perú Berlín estuvieron reforzados por compatriotas provenientes de Hamburgo, Stuttgart, Karlsruhe y el grupo Talentos Perú de París, llegando a un total de 106 bailarines en escena.

“Es una alegría inmensa, se me eriza la piel pensar que estamos representando al Perú con tanto corazón”, nos confiesa.

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Este artículo fue elaborado por Renzo Giner Vásquez desde Berlín, como parte del programa de intercambio del IJP 2026.