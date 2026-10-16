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Resumen

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El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, habla ante los medios en la ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo, el 21 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/Olivier Hoslet
El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, habla ante los medios en la ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo, el 21 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/Olivier Hoslet
Por Agencia EFE

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, se mostró confiado este viernes respecto al compromiso de EE.UU. con Kiev, pese a las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el jefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelenski, al que el inquilino de la Casa Blanca ha reprochado falta de voluntad para alcanzar acuerdos.

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