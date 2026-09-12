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Resumen

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Manifestantes asisten a una protesta contra la extrema derecha en Berlín, el 12 de septiembre de 2026. (RALF HIRSCHBERGER / AFP)
Manifestantes asisten a una protesta contra la extrema derecha en Berlín, el 12 de septiembre de 2026. (RALF HIRSCHBERGER / AFP)
/ RALF HIRSCHBERGER
Por Agencia AFP

Unas 150.000 personas salieron el sábado a las calles en unas veinte ciudades de Alemania, según los organizadores de las manifestaciones, para protestar contra el partido de extrema derecha AfD después de su reciente victoria electoral en una región del este del país.

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