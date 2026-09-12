Unas 150.000 personas salieron el sábado a las calles en unas veinte ciudades de Alemania, según los organizadores de las manifestaciones, para protestar contra el partido de extrema derecha AfD después de su reciente victoria electoral en una región del este del país.

Alternativa para Alemania (AfD), una formación antimigratoria y prorrusa, obtuvo la semana pasada cerca del 44% de los votos en Sajonia-Anhalt, uno de sus bastiones en la antigua Alemania del Este, y ahora busca formar el primer gobierno regional de extrema derecha en Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Los manifestantes marcharon en grandes ciudades alemanas, entre ellas en Berlín, Hamburgo y Múnich, convocados por Prüf, una campaña nacional que aboga por la prohibición de la AfD, según afirmaron los organizadores.

En las pancartas se leían lemas como “Prohíban la AfD ahora” o “La democracia no necesita alternativas”.

“Un amplio sector de la sociedad civil sale a la calle para impedir que los enemigos de la Constitución, la AfD en Sajonia-Anhalt, accedan al poder”, declaró Christoph Bautz, director del grupo de campaña Campact, que participó en las manifestaciones.

Personas asisten a una manifestación contra la extrema derecha en Berlín, el 12 de septiembre de 2026. (RALF HIRSCHBERGER / AFP) / RALF HIRSCHBERGER

El auge de la AfD inquieta a parte de la población, que considera que Alemania tiene una responsabilidad particular debido a su pasado nazi.

Se multiplican los llamados para que los partidos tradicionales logren prohibir a AfD, pero hay diferencias en el debate sobre la conveniencia de iniciar un procedimiento para ilegalizarlo.

En Berlín, donde tenía lugar una contramanifestación de la AfD con la presencia de Kristin Brinker, su cabeza de lista para las elecciones municipales del 20 de septiembre en la capital, miles de personas salieron a las calles, según la policía.

Según Campact, unos 25.000 manifestantes marcharon en Hamburgo y 12.000 en Múnich.

VIDEO RECOMENDADO

La extrema derecha de Alemania reivindicó una victoria histórica el domingo 6 de septiembre en las elecciones de Sajonia-Anhalt, pero aún no se sabe si podrá gobernar esta región oriental de la antigua República Democrática Alemana. (AFP)

SOBRE EL AUTOR