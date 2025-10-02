Alemania: El aeropuerto de Múnich suspende vuelos tras avistamiento de drones

El aeropuerto la ciudad alemana de Múnich suspendió su tráfico aéreo tras varios avistamientos de drones de origen desconocido, informó la madrugada del viernes un portavoz de la policía a la AFP.

La terminal aérea indicó en un comunicado que el jueves por la noche fueron cancelados 17 vuelos con salida desde Múnich, lo que afectó a casi 3.000 pasajeros, y que 15 más que debían aterrizar allí fueron desviados a otras ciudades.

Información en desarrollo...