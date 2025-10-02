Un avión de la aerolínea alemana Lufthansa se encuentra en la pista mientras llueve a cántaros en el aeropuerto internacional de Múnich, en el sur de Alemania, el 13 de febrero de 2025. (Foto de Tobias SCHWARZ / AFP)
Un avión de la aerolínea alemana Lufthansa se encuentra en la pista mientras llueve a cántaros en el aeropuerto internacional de Múnich, en el sur de Alemania, el 13 de febrero de 2025. (Foto de Tobias SCHWARZ / AFP)
/ TOBIAS SCHWARZ
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Alemania: El aeropuerto de Múnich suspende vuelos tras avistamiento de drones
Resumen de la noticia por IA
Alemania: El aeropuerto de Múnich suspende vuelos tras avistamiento de drones

Alemania: El aeropuerto de Múnich suspende vuelos tras avistamiento de drones

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El aeropuerto la ciudad alemana de Múnich suspendió su tráfico aéreo tras varios avistamientos de drones de origen desconocido, informó la madrugada del viernes un portavoz de la policía a la AFP.

La terminal aérea indicó en un comunicado que el jueves por la noche fueron cancelados 17 vuelos con salida desde Múnich, lo que afectó a casi 3.000 pasajeros, y que 15 más que debían aterrizar allí fueron desviados a otras ciudades.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC