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Resumen

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El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia un discurso durante la ceremonia con motivo del 75.º aniversario del Tribunal Constitucional Federal de Alemania en Karlsruhe, Alemania, el 28 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)
El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia un discurso durante la ceremonia con motivo del 75.º aniversario del Tribunal Constitucional Federal de Alemania en Karlsruhe, Alemania, el 28 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)
Por Agencia EFE

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, cargó este sábado contra las fuerzas políticas extremistas porque ponen en peligro la libertad y la cohesión del país, según dijo en un discurso pronunciado en la norteña ciudad de Bremen con motivo del 36º Día de la Unidad de Alemania.

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