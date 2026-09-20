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Resumen

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El principal candidato del partido conservador CDU para las elecciones estatales de Berlín, Stefan Evers, estrecha la mano del canciller alemán y líder del partido, Friedrich Merz, tras su discurso durante un acto de campaña, el 17 de septiembre de 2026. Foto: AFP
El principal candidato del partido conservador CDU para las elecciones estatales de Berlín, Stefan Evers, estrecha la mano del canciller alemán y líder del partido, Friedrich Merz, tras su discurso durante un acto de campaña, el 17 de septiembre de 2026. Foto: AFP
/ JOHN MACDOUGALL
Por Agencia AFP

Alemania vota este domingo en dos estados donde avances de la extrema derecha y la extrema izquierda podrían remecer el gobierno del atribulado canciller Friedrich Merz.

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