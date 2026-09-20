Alemania vota este domingo en dos estados donde avances de la extrema derecha y la extrema izquierda podrían remecer el gobierno del atribulado canciller Friedrich Merz.

Merz, de 70 años, convocó una reunión de crisis de dirigentes de su partido CDU, de centroderecha, para analizar los resultados de las votaciones en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Casi cuatro millones de votantes tienen hasta las 18H00 (16H00 GMT) para elegir a sus diputados en estas regiones.

El canciller, con 16 meses en el poder, canceló un viaje a la Asamblea General de la ONU para lidiar con potenciales repercusiones de los comicios.

La Alternativa por Alemania (AfD), de extrema derecha y simpatizante de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, asestó una derrota al partido de Merz en el estado de Sajonia-Anhalt.

La debacle electoral coincide con el desplome de los índices de aprobación del canciller, quien enfrenta dificultades para aprobar sus reformas económicas y de bienestar en alianza con sus socios de coalición, los socialdemócratas del SPD.

Las encuestas indican que la AfD saldrá fortalecida el domingo, aunque sin poder gobernar en ninguno de los dos estados, a diferencia de Sajonia-Anhalt, donde rozó la mayoría absoluta.

Pero Merz recibió apoyo el miércoles de los jefes de gobierno de ocho estados, todos de la CDU, quienes declararon en forma conjunta que Alemania necesita “estabilidad, ahora más que nunca”.

Contiendas estrechas

En las votaciones del domingo, la CDU enfrenta desafíos diferentes en cada región.

El canciller alemán Friedrich Merz pronuncia su discurso durante un acto de campaña del principal candidato del partido conservador CDU para las elecciones estatales de Berlín, el 17 de septiembre de 2026. Foto: AFP / JOHN MACDOUGALL

En el estado nororiental de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, el partido de Merz es un simple testigo de la batalla principal entre el SPD, de la popular jefa de gobierno Manuela Schwesig, y la AfD.

Una encuesta divulgada por la red pública ZDF indicó que AfD tiene 36% de apoyo frente a 37% de SPD, mientras la CDU de Merz cuenta con solo 6%.

En la ciudad estado de Berlín, la CDU aparece codo a codo con Die Linke, de extrema izquierda, que promete acciones drásticas para resolver la crisis de vivienda y tiene amplio respaldo entre los jóvenes.

Frente a un colegio electoral en el sur de la capital, Moritz Lembke-Oezer, de 43 años, dijo a la AFP que espera que “la CDU sea sancionada” en estas elecciones “y que después, eventualmente, Friedrich Merz ya no esté”. Aunque teme que su debilitamiento “pueda beneficiar a AfD”.

Él apoya a Die Linke en protesta contra la subida de los alquileres en una ciudad que aún era muy asequible hace unos veinte años.

Cuando Merz llegó al poder en mayo del año pasado, prometió relanzar una alicaída economía, reconstruir las fuerzas armadas como una disuasión ante Rusia, y reducir la inmigración irregular para aplacar el temor de los votantes y evitar que se fueran con la AfD.

Pero la AfD encabeza ahora las encuestas nacionales y los índices de aprobación de Merz apenas superan el 10%.

Baja histórica

“En términos personales, la situación es bastante dramática” para Merz, comentó el encuestador Roland Abold, del instituto Infratest Dimap.

“En nuestro último sondeo de septiembre, 13% sigue satisfecho con su actuación política. Es la cifra más baja jamás registrada para un canciller en ejercicio”, declaró Abold a la AFP.

Para algunos analistas, muchos problemas de Merz comenzaron en el exterior, como las guerras de Ucrania y Oriente Medio que provocaron aumentos en los precios de combustibles que desataron la inflación.

Y el auge económico de China está convirtiendo a este tradicional mercado de las exportaciones alemanas en un duro competidor industrial.

“Mala suerte para Friedrich Merz”, escribió el economista jefe del banco Berenberg, Holger Schmieding, quien señaló que el reciente “aumento en los precios del petróleo y el debate público sobre su futuro exacerban sus dificultades”.

No obstante, Schmieding cree que lo más probable es que Merz podrá sortear la actual tormenta política y completar su mandato hasta 2029.