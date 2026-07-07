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Resumen

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Esta foto del 14 de diciembre de 2021 muestra al Ejército de Estados Unidos realizando pruebas con fuego real del misil de largo alcance ATACMS en Nuevo México. (Foto de John Hamilton / DoD / AFP).
Esta foto del 14 de diciembre de 2021 muestra al Ejército de Estados Unidos realizando pruebas con fuego real del misil de largo alcance ATACMS en Nuevo México. (Foto de John Hamilton / DoD / AFP).
/ JOHN HAMILTON
Por Agencia EFE

Alemania fabricará misiles balísticos tácticos tierra-tierra estadounidenses ATACMS, con un alcance de hasta 300 kilómetros, para Europa, según un acuerdo firmado este martes en Ankara por el fabricante estadounidense Lockheed Martin y la empresa armamentística alemana Rheinmetall.

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