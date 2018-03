Alemania garantiza diálogo a Rusia a pesar de la expulsión de diplomáticos

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, ratificó hoy la disposición de su país a dialogar con Moscú, después de que Rusia informara de que deben abandonar el país cuatro miembros de la Embajada de Alemania.

En un comunicado, el titular de Exteriores explicó que la medida no les ha sorprendido y recordó que Alemania no tomó a la ligera la decisión de expulsar a cuatro diplomáticos rusos, como reacción al envenenamiento el ex espía Serguéi Skripal en territorio británico.

"Fue una señal política necesaria y apropiada, en solidaridad con el Reino Unido y porque Rusia se niega hasta ahora a aclarar los hechos", afirmó Maas.

A pesar de ello, garantizó que también en el actual contexto Alemania está abierta al diálogo con Moscú y trabajará "por la seguridad europea y por un futuro constructivo para las relaciones" bilaterales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia también emitió un comunicado para informar de que Moscú les ha comunicado que cuatro miembros de su personal diplomático han sido declaradas personas non gratas y deben dejar Rusia antes del 7 de abril.

Como otros aliados europeos y EEUU, Polonia había expulsado a diplomáticos rusos por el envenenamiento del ex espía, cuatro en su caso.

Fuente: EFE