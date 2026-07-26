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Resumen

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Agentes de policía trabajan junto al vehículo blanco siniestrado en la zona de Tiergarten, cerca del lugar donde varias personas resultaron heridas en los alrededores del desfile del Christopher Street Day (CSD) en Berlín, Alemania. Foto: EFE/EPA/FADI YOUSEF
Agentes de policía trabajan junto al vehículo blanco siniestrado en la zona de Tiergarten, cerca del lugar donde varias personas resultaron heridas en los alrededores del desfile del Christopher Street Day (CSD) en Berlín, Alemania. Foto: EFE/EPA/FADI YOUSEF
Por Agencia EFE

El presunto autor del atropello múltiple con un muerto y 29 heridos contra el Día del Orgullo LGTBI en Berlín ha sido abatido en la localidad de Spandau, en las afueras de la capital, durante una operación policial, informó este domingo el portavoz de la Policía de Berlín, Florian Nath.

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