Merkel espera el menor daño posible por rechazo británico al pacto del Brexit

Berlín. La canciller de Alemania, Angela Merkel, señaló hoy que espera que el daño causado por el rechazo del Parlamento británico al acuerdo sobre el Brexit sea el menor posible y que se trabajará por ello, aunque advirtió de que Europa está preparada para una salida desordenada del Reino Unido de la UE.

"Lamentamos la decisión del Parlamento británico. Queremos que el daño —y hará daño— sea lo más pequeño posible y vamos a trabajar por ello", dijo Merkel en una comparecencia ante la prensa.

"Queremos una salida ordenada pero estamos también preparados para una salida desordenada", agregó.

Antes, el ministro de Exteriores, Heiko Maas, había exigido una clara señal por parte de Londres respecto "a lo que quieren del Brexit", aunque no se mostró receptivo a posibles negociaciones adicionales ni a retrasar la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), que debe producirse el 29 de marzo próximo.

En declaraciones a la emisora Deutschlandfunk, Maas recordó que el Parlamento británico rechazó ayer un acuerdo que se había negociado durante meses y que había sido aprobado por el Gobierno británico.

"Pero lo que no quedó claro ayer es lo que quieren realmente los diputados en Londres. Sólo quedó claro lo que no quieren, y eso no es suficiente. Ahora el turno es del Reino Unido", dijo.

Al mismo tiempo, el ministro se mostró reticente en cuanto a posibles negociaciones adicionales, ya que "si hubiera habido algo que se pudiera haber ofrecido al Reino Unido, habría que haberlo hecho ya en las últimas semanas con el fin de contribuir a que el acuerdo contara con una mayoría en el Parlamento en Londres".

No obstante, subrayó que "de lo que no cabe duda es que ahora hay que volver a conversar" y es necesario que los británicos digan "qué es importante para ellos."

Agregó que ahora toca esperar el resultado de la moción de censura de hoy contra la primera ministra británica, Theresa May, y dijo que una derrota complicaría aún más la situación, porque el Reino Unido necesita en los próximos días seguir siendo operativo y contar un "Gobierno estable" para mantener conversaciones con la Comisión Europea (CE).

Por otra parte, explicó que retrasar el Brexit es complicado, también con vistas a las elecciones europeas en mayo, pero sobre todo, porque para ello es necesaria una línea clara por parte de Londres.

"Retrasar el plazo sólo tiene sentido si existe un camino que Londres quiera emprender y que tenga como objetivo que haya un acuerdo para el Brexit. Y hasta el momento esa no es una postura mayoritaria en el Parlamento británico", dijo.

También el ministro de Economía, Peter Altmaier, afirmó en declaraciones al programa matinal de la primera cadena de televisión pública alemana que "todavía no está del todo claro, qué es lo que quieren los británicos realmente".

Señaló que queda tiempo hasta el 29 de marzo "para que Londres aclare su posición" y tome una decisión clara, pero recordó que "el acuerdo, sustancialmente, no es renegociable".

En todo caso, Altmaier advirtió en contra de un Brexit duro, que tendría no sólo grandes consecuencias para el bienestar y los puestos de trabajo, porque "todos en Europa saldrían perdiendo, nadie saldría ganando".

Fuente: EFE