El Gobierno alemán prepara una reforma sobre la reserva de su Ejército que contempla la posibilidad de convocatoria obligatoria de sus efectivos, con el horizonte de que en 2033 los militares que no estén en activo alcancen las 200.000 personas.

Según informó este miércoles el Ministerio de Defensa en un comunicado, “la ley prevé en el futuro la posibilidad de una convocatoria obligatoria” para la reserva, compuesta actualmente por voluntarios aunque mayormente personas con experiencia militar, como exsoldados profesionales.

La reforma pone fin al principio de “doble voluntariedad” que se practicaba hasta ahora en Alemania, un modo de gestión de una reserva que actualmente componen unas 49.200 personas disponibles, según datos de 2024 de la Asociación de Reservistas de las Fuerzas Armadas alemanas.

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Dicho principio establecía que tanto empresas como trabajadores integrantes de la reserva debían dar su visto bueno a la eventual convocatoria del Ejército.

“Esta práctica ya no se ajusta a los requisitos de la política de seguridad ni a la necesidad de contar con una reserva lista para el combate e integrada en las Fuerzas Armadas como contribución a la capacidad de disuasión y defensa de Alemania”, argumentó el Ministerio de Defensa.

La reforma plantea que las empresas sean informadas de la convocatoria de sus empleados reservistas con una antelación de ocho semanas.

Esos dos meses representan el doble del tiempo con el que se avisa a las empresas en la actualidad.

Ante la convocatoria, las empresas podrán presentar alegaciones en un plazo de dos semanas.

El 13 de noviembre de 2025, reclutas participaron en un ejercicio de destrucción de tanques en el campo de tiro del cuartel Westfalen-Kaserne de las Fuerzas Armadas Alemanas (Bundeswehr) en Ahlen, al oeste de Alemania, durante una jornada informativa para los medios sobre el entrenamiento básico de los reclutas. (Foto de Ina FASSBENDER / AFP) / INA FASSBENDER

La reforma constituye “un alejamiento del sistema de doble voluntariedad vigente hasta ahora”, dijo en una rueda de prensa ordinaria en Berlín sobre la reforma el portavoz del Gobierno alemán Sebastian Hille.

Los planes del Ejecutivo germano “prevén un mayor reembolso de los gastos derivados de la contratación de personal” para las empresas, además de “ayudas a las pequeñas y medianas empresas”, cuyos empleados tengan que atender la llamada de la reserva.

A los reservistas, según indica el Ministerio de Defensa, se les ofrece, además de mejoras en sus prestaciones económicas, formación que incluye el conocimiento de “equipos pesados de última generación y sistemas informáticos” junto al contacto “con la tropa y con los soldados en servicio activo”.

Sobre la duración del servicio de reserva, la reforma prevé una duración de entre tres y un máximo de doce semanas, en función del historial militar previo del reservista.