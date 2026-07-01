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Resumen

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El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius (derecha), conversa con soldados. Foto: EFE/EPA/Ronald Wittek
El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius (derecha), conversa con soldados. Foto: EFE/EPA/Ronald Wittek
Por Agencia EFE

El Gobierno alemán prepara una reforma sobre la reserva de su Ejército que contempla la posibilidad de convocatoria obligatoria de sus efectivos, con el horizonte de que en 2033 los militares que no estén en activo alcancen las 200.000 personas.

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