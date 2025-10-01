Agentes de la Policía alemana en una imagen de archivo. Foto: AFP
Agentes de la Policía alemana en una imagen de archivo. Foto: AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Tres presuntos miembros de Hamás detenidos en Alemania bajo sospecha de terrorismo
Resumen de la noticia por IA
Tres presuntos miembros de Hamás detenidos en Alemania bajo sospecha de terrorismo

Tres presuntos miembros de Hamás detenidos en Alemania bajo sospecha de terrorismo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Las detuvieron este miércoles a tres presuntos miembros del (considerado terrorista por la Unión Europea) bajo sospecha de planear atentados contra objetivos judíos e israelíes en Alemania.

Los detenidos, según un comunicado de la Fiscalía, son un alemán de 36 años de origen libanés, otro alemán de 44 años nacido en Siria y un hombre de 43 años nacido en Líbano, cuya nacionalidad no ha podido aclararse.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump dice que Hamás tiene “tres o cuatro días” para aceptar plan de paz para Gaza

Los sospechosos el encargo de conseguir armas y munición en Alemania para perpetrar atentados contra objetivos judíos e israelíes.

La Fiscalía les imputa pertenencia a banda armada y preparación de actos terroristas.

Policía federal alemana en una imagen de archivo. Foto: EFE
Policía federal alemana en una imagen de archivo. Foto: EFE

para recibir las armas y en medio de ello intervinieron los servicios de seguridad que detuvieron a los tres hombres y además se incautaron una pistola, un fusil y abundante munición.

Paralelamente a las detenciones en Berlín se han tomado medidas antiterroristas en Leipzig (este de Alemania) y Oberhausen (oeste).

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC