Tres presuntos miembros de Hamás detenidos en Alemania bajo sospecha de terrorismo

Las autoridades alemanas detuvieron este miércoles a tres presuntos miembros del grupo islamista palestino Hamás (considerado terrorista por la Unión Europea) bajo sospecha de planear atentados contra objetivos judíos e israelíes en Alemania.

Los detenidos, según un comunicado de la Fiscalía, son un alemán de 36 años de origen libanés, otro alemán de 44 años nacido en Siria y un hombre de 43 años nacido en Líbano, cuya nacionalidad no ha podido aclararse.

Los sospechosos habían recibido de Hamás el encargo de conseguir armas y munición en Alemania para perpetrar atentados contra objetivos judíos e israelíes.

La Fiscalía les imputa pertenencia a banda armada y preparación de actos terroristas.

Policía federal alemana en una imagen de archivo. Foto: EFE

Los sospechosos habían acordado un encuentro en Berlín para recibir las armas y en medio de ello intervinieron los servicios de seguridad que detuvieron a los tres hombres y además se incautaron una pistola, un fusil y abundante munición.

Paralelamente a las detenciones en Berlín se han tomado medidas antiterroristas en Leipzig (este de Alemania) y Oberhausen (oeste).