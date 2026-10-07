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Resumen

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August Hanning, expresidente del Servicio Federal de Inteligencia alemán (BND) fue detenido bajo sospecha de espionaje. (Foto: EFE/EPA/MICHAEL KAPPELER)
August Hanning, expresidente del Servicio Federal de Inteligencia alemán (BND) fue detenido bajo sospecha de espionaje. (Foto: EFE/EPA/MICHAEL KAPPELER)
Por Guillermo Vera Ayala

August Hanning, exjefe del Servicio de Inteligencia Federal (BND) de Alemania, fue detenido este martes 6 por ser sospechoso de espionaje. La fiscalía local lo acusa de filtrar información confidencial valiéndose de su antigua posición y este miércoles 7 se dictó prisión preventiva contra él.

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