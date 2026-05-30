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Resumen

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Kraft tiene un doctorado por la Universidad de Potsdam por una investigación en torno a los libros de viaje de Humboldt. Actualmente trabaja como investigador del Centro Prusia en la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín-Brandenburgo.
Kraft tiene un doctorado por la Universidad de Potsdam por una investigación en torno a los libros de viaje de Humboldt. Actualmente trabaja como investigador del Centro Prusia en la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín-Brandenburgo.
/ Renzo Giner / Xiaomi 17 Ultra
Por Renzo Giner Vásquez

La travesía emprendida por América entre 1799 y 1804 por el erudito alemán -por entonces prusiano- Alexander von Humboldt cambió por completo el entendimiento del planeta. Los más de 15 mil kilómetros recorridos, 60.000 muestras botánicas recogidas y el análisis geográfico, científico y social de las entonces colonias españolas fueron plasmados años más tarde en una colección de 30 volúmenes llamada “Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente”.

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Entrevista