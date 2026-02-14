Alexéi Navalni, opositor ruso, murió envenenado con una toxina letal presente en rana venenosa de América del Sur

Escuchar
Pequeño altar en homenaje al fallecido opositor ruso Alexéi Navalni, en una imagen de archivo. (Foto: EFE/Eloy Alonso)
Por Agencia EFE

El líder opositor ruso Alexéi Navalni murió envenenado con una toxina letal, presente en ranas venenosas dardas de América del Sur, informaron en un comunicado conjunto el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.

