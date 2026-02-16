Escuchar
Velas y una foto del líder opositor ruso Alexei Navalny se colocan en un monumento improvisado en Alemania mientras la gente se manifiesta y rinde homenaje tras su muerte en prisión, el 16 de febrero de 2024. (Foto de AFP).
Por Agencia AFP

El Kremlin calificó este lunes de “infundadas” las acusaciones de un informe de cinco países europeos que asegura que el opositor Alexéi Navalny murió envenenado por una “toxina rara” cuando estaba en una prisión rusa, hace exactamente dos años.

Rusia rechaza “infundadas” acusaciones europeas de que Navalny fue envenenado en prisión

