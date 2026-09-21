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Resumen

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Alice Weidel, copresidenta del grupo parlamentario y del partido Alternativa para Alemania (AfD), gesticula durante una rueda de prensa en Berlín el 21 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN).
Alice Weidel, copresidenta del grupo parlamentario y del partido Alternativa para Alemania (AfD), gesticula durante una rueda de prensa en Berlín el 21 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN).
Por Agencia EFE

La copresidenta de la derecha extrema Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, insistió este lunes en una frase que ya había pronunciado en una conversación con el magnate estadounidense Elon Musk, según la cual Adolf Hitler fue un “ultraizquierdista” que hizo una política radical de izquierdas.

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