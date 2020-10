Conforme a los criterios de Saber más

“No hubo hornos crematorios. Es una mentira. Y no hubo cámaras de gas”. En mayo del 2012, Nikos Michaloliakos, fundador de Amanecer Dorado, daba su posición sobre el Holocausto en la televisión griega. Y no como el cabecilla de un grupo neonazi marginal que había nacido en 1980 en la cuna de la democracia, sino como el líder de un partido político en fulgurante ascenso y que ese año se convirtió en la tercera fuerza del país.

Ocho años después, la estrella de Amanecer Dorado prácticamente se ha apagado. Hace una semana, la justicia griega calificó a la formación de “organización criminal”, en un juicio histórico que tuvo en vilo a los griegos.

Y hoy, el Tribunal de Apelaciones de Atenas dictó 13 años de cárcel para la cúpula del otrora partido que aprovechó la terrible crisis financiera del 2009 y 2010 para cazar a río revuelto y difundir sus ideas ultranacionalistas y culpar a los inmigrantes de casi todas las penurias de Grecia.

Diez años después, Amanecer Dorado ya no tiene representación en el Congreso, está prácticamente vetado en el país y todos sus locales partidarios -llegó a tener 70 sedes- han cerrado debido a la falta de financiamiento. Y ahora, sus siete líderes deberán ir a prisión.

El ‘Führer’ de Grecia

Nacido en Atenas y matemático de formación, Nikos Michaloliakos se unió a los 16 años a las filas de la extrema derecha griega, antes de ser detenido por posesión y uso de explosivos. Dos penas de prisión, en 1976 y 1978, por actos de violencia, le valieron su destitución del ejército donde seguía su formación castrense, según recuerda la agencia AFP. Estando en el ejército conoció al coronel Georges Papadopoulos, uno de los miembros de la junta militar en el poder en Grecia desde 1967 hasta 1974, que fue clave en la formación del joven activista. Papadopoulos le confió entonces la sección juvenil del partido de extrema derecha EPEN, que luego abandonaría.

Manifestantes antifascistas celebran el pasado 7 de octubre la decisión del tribunal que dictaminó que el partido de extrema derecha Amanecer Dorado estaba operando como una organización criminal. (Foto: AP / Yorgos Karahalis)

En 1980, MIchaloliakos sentó las bases de su agrupación con la publicación de una revista nacional-socialista a la que puso el nombre de “Amanecer Dorado” y que derivó en el grupo del mismo nombre que actuaba casi en la clandestinidad y enarbolaba un discurso xenófobo y antisemita. Sus seguidores consideraban a Adolf Hitler “el visionario de la nueva Europa” y Michaloliakos era llamado ‘Führer’.

Pero no solo eso, el logotipo de Amanecer Dorado es una “S” que se asemeja mucho a una esvástica. En la década de los 90, la desintegración de la Unión Soviética derivó en oleadas de inmigrantes hacia Grecia, lo que impulsó a Amanecer Dorado a debutar en la política, aunque el partido apenas obtuvo el 1% de los votos en las elecciones. Pero en el 2008, el comienzo de una crisis socio-económica que casi llevó a la quiebra al país, sirvió de trampolín al partido de Michaloliakos, quien logró acceder al Consejo Municipal de Atenas en el 2010.

“Grecia está desapareciendo, hay millones de inmigrantes ilegales y entre ellos se encuentran criminales que asesinan ancianos en las aldeas”, lanzó durante la campaña para las legislativas del 2012, donde la agrupación logró nada menos que 17 diputados. Michaloliakos fue uno de ellos.

Nikos Michaloliakos, centro, es escoltado por la policía antiterrorista al salir del cuartel general de la policía griega, en Atenas, el 28 de setiembre del 2013. (Foto: AP / Angeliki Panagiotou)

“Somos las semillas de los derrotados en 1945, eso es lo que somos, los nacionalistas, los nacional-socialistas, los fascistas”, dijo en uno de sus multitudinarios actos públicos.

Mientras Grecia entraba casi en bancarrota y se ponía en manos de la Unión Europea -y, sobre todo, Alemania- para salvar su economía, sus miles de seguidores se movilizaban en las calles entre cánticos marciales y el lema “Sangre, honor, Amanecer Dorado”.

El asesinato del rapero

El éxito político de Amanecer Dorado envalentonó a varios fanáticos ultraderechistas, quienes ya cometían crímenes contra inmigrantes, pero esta vez continuaron haciéndolo con total impunidad. Sin embargo, el asesinato del rapero y antifascista griego Pavlos Fyssas cambió todo.

El 18 de setiembre del 2013, el extremista Yorgos Rupakias apuñaló al músico hasta la muerte, lo que desencadenó la indignación en el país y desató un terremoto político que llevó a lanzar un procedimiento legal en contra de los ultranacionalistas.

Pavlos Fyssas, un rapero antifascista de 34 años, fue perseguido por una turba de matones de Amanecer Dorado y apuñalado hasta la muerte en setiembre del 2013. (Foto: AFP / Alexandros Theodoridis)

El juicio fue desgastando a la agrupación y desacreditándola, tanto que en las elecciones legislativas del 2019 no pasaron el umbral del 3% de votos, quedando así fuera del Parlamento. El año pasado, la dirección del partido fue acusada de “constituir una organización criminal” y de “instigación moral” debido al asesinato del rapero.

El abogado que lideró la causa contra Amanecer Dorado, Thanasis Kampagiannis, dijo a la prensa griega hace un año que el asesinato de Fyssas y el juicio fueron un despertar para la ciudadanía. “La sociedad griega vivió una transformación durante este proceso. Aprendió mucho. Creo que entendió el papel que el racismo y la xenofobia juegan en el momento de la creación de tales organizaciones fascistas y neonazis. Podemos decir que David le ha ganado a Goliat”.

