Esta imagen de la Notificación Roja, difundida por Interpol el 3 de julio de 2026, muestra a la ciudadana ucraniana Anastasiia Berezovska, sospechosa de un atentado con bomba contra un multimillonario ucraniano en Mónaco. (Interpol / AFP).
Esta imagen de la Notificación Roja, difundida por Interpol el 3 de julio de 2026, muestra a la ciudadana ucraniana Anastasiia Berezovska, sospechosa de un atentado con bomba contra un multimillonario ucraniano en Mónaco. (Interpol / AFP).
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La mujer ucraniana de 39 años sospechosa de intentar matar a un empresario de origen ucraniano en Mónaco fue encontrada muerta en Ucrania con “heridas de bala en la cabeza”, anunció el martes la policía de este país, que detuvo a dos sospechosos.

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