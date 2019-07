Merkel participa sentada de acto oficial tras los notorios episodios de temblores | VIDEO

Berlín. La canciller de Alemania, Angela Merkel, participó este jueves sentada en el recibimiento con honores militares de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, para evitar un nuevo episodio de temblores que han dado tanto que hablar sobre su salud en las últimas semanas.

Merkel recibió a la primera ministra a su llegada en vehículo a la Cancillería y juntas caminaron hasta las sillas colocadas frente a la orquesta, donde tomaron asiento para escuchar seguidamente los himnos de Dinamarca y Alemania.

La canciller sufrió el jueves un nuevo episodio de espasmos, el tercero en poco más de tres semanas, durante el recibimiento con honores militares del primer ministro finlandés, Anti Rinne.

Poco después, Merkel aclaró durante una rueda de prensa conjunta con Rinne que se encuentra "muy bien" y achacó este nuevo episodio a que todavía está procesando el que le sobrevino el 18 de junio durante el recibimiento con honores militares al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Me encuentro muy bien. Ya dije recientemente que todavía me encuentro en una fase de procesamiento (del incidente) de los honores militares con el presidente Zelenski. Aparentemente no está finalizado del todo, pero hay progresos y tendré que vivir con ello un tiempo", dijo y aseguró que "no hay de qué preocuparse".

El estado de salud de Merkel, que el próximo 17 de julio cumplirá 65 años, ha despertado preocupación y desatado especulaciones no solo en Alemania desde el primer episodio de espasmos, que la canciller atribuyó entonces a un supuesto problema de deshidratación.

Tras un segundo episodio de temblores una semana más tarde durante un acto público en el palacio de Bellevue, la sede de la Presidencia alemana, Merkel aseguró el pasado día 29 en una rueda de prensa durante la cumbre del G20 en Osaka, que se encontraba bien y que no tenía "nada particular de qué informar".

"Me encuentro bien. Estoy convencida de que de la misma manera que esta reacción hizo su aparición, también volverá a desaparecer", zanjó entonces al referirse a un posible factor psicológico.

