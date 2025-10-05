El fotoperiodista francés Antoni Lallican, fallecido en un ataque con drones en Ucrania el 3 de octubre de 2025. (Foto de Antoni Lallican / RR.SS.)
El fotoperiodista francés Antoni Lallican, fallecido en un ataque con drones en Ucrania el 3 de octubre de 2025. (Foto de Antoni Lallican / RR.SS.)
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Francia investigará como “crimen de guerra” la muerte de un periodista en Ucrania
Resumen de la noticia por IA
Francia investigará como “crimen de guerra” la muerte de un periodista en Ucrania

Francia investigará como “crimen de guerra” la muerte de un periodista en Ucrania

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

investigará como “crimen de guerra” la muerte del fotoperiodista francés , fallecido en un ataque con drones en , indicó el domingo la fiscalía antiterrorista francesa (PNAT).

Lallican, de 37 años, murió el viernes por disparos de drones en la región del Donbás, en el este de Ucrania, y un periodista ucraniano, Georguiï Ivantchenko, resultó herido en el mismo ataque.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Ucrania reporta cinco muertos en bombardeos masivos rusos que pusieron en alerta a Polonia

La investigación la llevará a cargo de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes de Lesa Humanidad y los Crímenes de Odio (OCLCH), indicó la fiscalía a AFP.

La fiscalía antiterrorista define un “crimen de guerra” como un “ataque voluntario contra la vida y la integridad física o psíquica de una persona protegida por el derecho internacional humanitario”.

Lallican fue “víctima de un ataque de drones rusos”, denunció el presidente Emmanuel Macron, en la red X.

Según el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, el periodista fue “asesinado por un dron ruso cerca de Drujkivka [en la región de Donetsk], a pesar de la inscripción ‘PRESSE’ [PRENSA] en su chaleco”.

MÁS INFORMACIÓN: Misiles Tomahawk e información de inteligencia: ¿Qué se sabe de la nueva ayuda de EE.UU. a Ucrania para ataques en Rusia?

Rusia continúa apuntando deliberadamente a los periodistas (...). Haremos todo lo posible para que los responsables respondan de sus actos”, añadió.

Según las autoridades ucranianas, el francés formaba parte de un grupo de periodistas que acompañaban a una unidad de la 4ª brigada blindada ucraniana cerca de la localidad de Drujkivka, a unos veinte kilómetros del frente oriental.

Ambos periodistas viajaban “en un vehículo identificado como prensa cuando fueron alcanzados”, según la oenegé Reporteros sin Fronteras (RSF), que pidió “una investigación rápida”.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC