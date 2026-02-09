Espectacular asalto en Italia: delincuentes se hacen pasar por policías y provocan explosión para robar furgones blindados | VIDEO

Seguir en
Un comando asaltó dos furgones blindados en la mañana del lunes en la carretera estatal que conecta las ciudades de Lecce con Brindisi, en el sur de Italia, en una espectacular operación en la que cortaron la carretera con coches y una furgoneta que incendiaron y después se dieron a las fuga tras un tiroteo con los Carabineros.
