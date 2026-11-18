El puente de Crimea, también conocido como puente de Kerch, tiene 19 kilómetros de longitud y conecta la península de Crimea con la región rusa de Krasnodar, a través del estrecho de Kerch.

Su tramo carretero fue inaugurado el 15 de mayo del 2018 por el presidente ruso, Vladimir Putin, quien participó en la ceremonia conduciendo un camión; mientras que la conexión ferroviaria entró en funcionamiento en diciembre del 2019.

Un cuadro de la inauguración en el 2018 del puente de Crimea por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, permanece expuesto en un pabellón de exposiciones cerca del Kremlin. (EFE/ Ignacio Ortega). / Ignacio Ortega

La construcción fue impulsada por el Kremlin tras la anexión de Crimea en el 2014. El puente tiene una importancia estratégica para Moscú porque constituye una vía directa para transportar combustible, alimentos, mercancías y suministros militares hacia la península.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero del 2022, también se convirtió en una ruta fundamental para abastecer a las tropas desplegadas en Crimea y en el sur de Ucrania.

La ubicación del puente de Crimea. (Imagen generada con IA, Chatgpt).

Rusia había desplegado un sistema de protección por capas para resguardar el puente de Crimea. El dispositivo combinaba sistemas de defensa antiaérea de largo alcance, como los S-300 y S-400, con baterías de corto alcance Pantsir-S1, Tor y Buk, además de radares de vigilancia y equipos de guerra electrónica para detectar e interferir los drones y misiles ucranianos. A ello se sumaban barreras flotantes y estructuras marítimas para impedir el acercamiento de drones navales, así como patrullas de embarcaciones, puestos de observación y posiciones de vigilancia terrestre.

Pese a este despliegue, hoy una sección del tramo carretero, la que se ubica a la altura de los arcos de acero de la vía, está en el fondo del mar.

¿Cómo Ucrania planificó y ejecutó el ataque?

Abajo, captura de un video publicado el 17 de noviembre de 2026 que muestra el puente de Crimea (puente Kerch) dañado, y arriba, una vista del puente tomada el 14 de octubre de 2022. (Foto de Handout / varias fuentes / AFP). / HANDOUT STRINGER

Un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) destaca que el ataque no fue un hecho aislado, sino el resultado de varias semanas de preparación, debilitamiento de las defensas aéreas rusas y aplicación de nuevas tecnologías.

El presidente Volodymyr Zelensky confirmó que la destrucción de parte del puente fue la séptima etapa de una operación que se desarrolló durante varias semanas.

En la noche del 16 al 17 de noviembre, las fuerzas ucranianas atacaron el puente por segundo día consecutivo, destruyendo el arco metálico que sostenía el tramo destinado al tránsito de vehículos, provocando el colapso de la vía para los vehículos. También dañaron la sección ferroviaria.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

En todas las fases de la operación Ucrania utilizó 11 tipos de misiles y drones. Zelensky detalló que estos son el Dovbush, Vendetta, Da Vinci, Sichen, Mich-2000, Ruta, Palianytsia, An-197, FP-1, FP-5 Flamingo y R-360 Neptune.

La estrategia consistió en debilitar de manera progresiva las defensas rusas antes de lanzar el ataque definitivo. Para ello, Ucrania atacó antes los sistemas de defensa antiaérea rusos, radares de vigilancia, equipos de guerra electrónica, lanzadores de misiles antiaéreos y grupos móviles encargados de interceptar drones.

El objetivo era abrir brechas en el escudo defensivo ruso alrededor de Crimea y permitir que los misiles y drones ucranianos alcanzaran el puente, remarcó el ISW.

Según declaraciones de blogueros militares rusos recogidas por el ISW, las fuerzas ucranianas habrían empleado varios cientos de drones para saturar las defensas antiaéreas, seguidos de misiles que atacaron el puente con intervalos de apenas cuatro o cinco minutos.

Captura de video del 17 de noviembre de 2026 que muestra un misil volando hacia el puente de Crimea (puente de Kerch), que une Crimea con Rusia. (Foto de Handout / Telegram / @V_Zelensky_official / AFP). / HANDOUT

El ISW destacó la innovación tecnológica que permitió a Ucrania alcanzar puntos vulnerables del puente. Señaló que Kiev empleó repetidores de señales operados por sus Fuerzas de Sistemas No Tripulados. Estos dispositivos permitieron mantener la comunicación y el control de los misiles hasta momentos antes del impacto.

Según un oficial ucraniano citado por The Times, la operación no dependió de la conexión satelital de Starlink, sino de drones que retransmitían señales de radio.

Esta tecnología permitió dirigir los proyectiles con mayor precisión hacia puntos estructuralmente vulnerables del puente.

El ISW precisó que Ucrania logró atacar secciones del puente desde distancias superiores a los 250 kilómetros de la línea del frente.

El ISW recogió también las críticas de blogueros militares rusos, que cuestionaron la capacidad de Moscú para proteger sus infraestructuras estratégicas.

Entre las principales vulnerabilidades identificadas figuran: la ausencia de un sistema nacional unificado de mando y control de la defensa aérea, la fragmentación de responsabilidades entre militares, fuerzas de seguridad y autoridades regionales, las diferencias de equipamiento y tecnología entre las unidades de defensa aérea de distintas regiones y la prioridad que el mando ruso concede a las operaciones en el frente de batalla en detrimento de la protección de su retaguardia.

Un golpe estratégico

Foto de archivo de puente de Crimea tras sufrir un ataque en el 2022. (EFE/Str).

Para el periodista y analista internacional Carlos Novoa, el ataque ucraniano representa una ofensiva de gran importancia estratégica porque “corta los circuitos de abastecimiento que Rusia utiliza para sostener su presencia militar en Crimea y el sur de Ucrania”.

Agrega que el resultado también pone en evidencia el alto grado de planificación y coordinación alcanzado por las fuerzas ucranianas. Considera que no se trata de una acción aislada, sino de una operación en la que participaron diferentes instancias y que requirió una estrategia preparada con anticipación.

“Es una estrategia bien preparada, bien adecuada y que responde a una política de coordinación que tiene varias cabezas y no solamente una. Hay un alto nivel de coordinación”, destaca.

El analista indica que la capacidad ucraniana para ejecutar operaciones de esta naturaleza debe entenderse en el contexto de una guerra que se ha prolongado mucho más de lo que Moscú esperaba. “Rusia subestimó la resistencia de Ucrania y la duración del conflicto. Esta situación ha tenido consecuencias importantes para sus capacidades militares”.

Novoa no descarta que Ucrania haya recibido respaldo de inteligencia de algunos países de la OTAN, lo que podría explicar parte de su capacidad para identificar vulnerabilidades rusas y ejecutar ataques de precisión contra objetivos estratégicos como el puente de Crimea.

“Ucrania ha sabido aprovechar el desgaste de las Fuerzas Armadas rusas y las debilidades de su estructura de mando. También ha conseguido sostener su capacidad de respuesta pese a la difícil coyuntura política internacional y al acercamiento entre Donald Trump y Vladímir Putin”, sostiene.

“El contragolpe de Ucrania es letal. Ha esperado, ha aguantado y ha sabido capitalizar las debilidades y las fisuras producto del desgaste que puede estar teniendo la Fuerza Armada rusa”, afirma.

Novoa establece además una diferencia entre los modelos de conducción política y militar de ambos países. Mientras Rusia mantiene un liderazgo vertical, en el que Putin concentra las decisiones finales, Ucrania presenta una estructura de toma de decisiones que describe como más horizontal y orientada a pensar las operaciones militares a mediano y largo plazo.

Un triunfo importante, pero no definitivo para Ucrania

El presidente ruso Vladimir Putin visita el puente del estrecho de Kerch, también conocido como puente de Crimea, el 5 de diciembre de 2022. (Foto de Mikhail Metzel / SPUTNIK / AFP). / MIKHAIL METZEL

Pese a la magnitud del golpe contra una infraestructura fundamental para Rusia, Novoa considera prematuro afirmar que el ataque vaya a modificar por sí solo el equilibrio militar en la región. Advierte que Moscú conserva capacidad de respuesta y que su experiencia histórica en conflictos bélicos obliga a evitar cualquier pronóstico de derrota.

“Rusia puede estar desordenada, puede estar golpeada o atacada, pero no se le puede dar por derrotada”, advierte.

Reconoce que la operación constituye una victoria de gran importancia para Kiev y que podría obligar a Rusia a replantear su estrategia militar y logística en Crimea. Sin embargo, insiste en que el resultado debe evaluarse con cautela y en función de la capacidad rusa para adaptarse a las nuevas condiciones.

“Este es un triunfo importantísimo para Ucrania, que puede replantear el equilibrio en la región, pero no lo daría como un triunfo absoluto de los ucranianos”, concluye.